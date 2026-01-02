快訊

寒冷冬夜驚魂！新北街頭赫見裸女跳車 民眾嚇壞、警拿衣物助遮蔽

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗照、婚宴日期地點「全都藏不住了」

品牌官網已關閉…美國潮牌工裝驚傳撤台 網友：台灣賣超貴

供帛琉場地當詐欺水房！國安局退休軍官涉太子集團洗錢案 120萬元交保

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，竟提供場地給太子做為洗錢水房，2日指揮調查局發動第5波搜索，拘提石濱芳與處理帛琉水房業務的江友志共7人到案，晚間訊後命石男120萬元、江男20萬元交保，均限制出境出海。

石濱芳多年前以校級軍官退伍後，轉當台商赴帛琉發展水上旅遊業，2019新冠肺炎期間，旅遊業發展飽受衝擊，石濱芳涉提供旅業場地作為「詐欺水房」，供太子集團位於帛琉的度假村經營博弈產業，由江友志與石濱芳接洽場地使用，或協助大陸核心幹部到帛琉旅遊玩樂。

石濱芳晚間被移送複訊時，身穿深藍色印有「CCIT」國防大學理工學院的外套，他見媒體拍照及洽公群眾觀看，輕聲的問「這是幹什麼？」隨後在調查官戒護下步入法警室。

據了解，帛琉司法部早在2023年間，就向調查局求助，指太子集團以合法掩護非法，在帛琉當地從事詐騙、博弈水房，調查指派多名調查官前往當地清查金流，除掌握集團主席陳志的身分，也確認帛琉已成為太子集團洗錢據點之一，甚至招攬台籍女子赴帛琉任職。

美英兩國去年聯手制裁太子集團並起訴陳志後，北檢自去年11月起陸續發動5波搜索，迄今累計羈押8名要角，同時查扣11戶「和平大苑」豪宅、34輛超跑與豪車，因車輛保管不易且會價值減損，預計1月6日全數變價拍賣。

據調查，這些豪車多數都是太子集團陸籍幹部李添持有，且是透過在台特助劉純妤、林昱妏出面當人頭購買，檢方近期2度約談劉女、林女到案，訊後各以50與30萬元交保。

國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，涉提供場地給太子集團做為洗錢水房，疑透過男子江友志居中接洽，檢方訊後命江20萬元交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，涉提供場地給太子集團做為洗錢水房，疑透過男子江友志居中接洽，檢方訊後命江20萬元交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，涉提供場地給太子集團做為洗錢水房，檢方訊後命石120萬元交保，限制出境出海。記者曾原信／攝影
國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，涉提供場地給太子集團做為洗錢水房，檢方訊後命石120萬元交保，限制出境出海。記者曾原信／攝影

帛琉 太子集團 洗錢 國安局

延伸閱讀

太子集團洗錢案…李添在台第2女特助當人頭購超跑 涉洗錢30萬交保

太子集團購4艘10億元豪華遊艇洗錢 幕後「神秘買家」曝光

影／太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

太子集團跨國洗錢…北檢追OBU帳戶 第二波聲押3台籍幹部獲准

相關新聞

供帛琉場地當詐欺水房！國安局退休軍官涉太子集團洗錢案 120萬元交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出國安局退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，竟提供場地給太子做為洗錢水房，2日指揮調查局發動...

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、組織犯罪、賭博、詐欺，台北地檢署鎖定太子集團台商涉提供帛琉的博弈水...

台南地政「一機制」攔阻高額抵押設定 民眾保住600萬房產

不動產抵押詐騙案件層出不窮，常見手法包括以高額設定金額掩蓋實際借款、要求簽署多份不明文件、利用網路認識債權人等，利用民眾...

「阿爸是我啦！」彰化翁差點中「猜猜我是誰」套路 保住28萬老本

彰化市一名79歲老翁接到一名自稱是他兒子的LINE訊息，要他匯款28萬元到他帳戶做為房屋裝潢用途，他按指示到跟行要辦匯款...

四海幫副堂主勾結中古車行 不動產抵押貸款助洗錢1.7億 起訴求刑12年

四海幫海青堂副堂主吳國瑞勾結柬埔寨假投資詐團，在台擔任台灣盤口，慫恿被騙光財務的被害人，向和逸國際汽車公司的「強力貸」等...

影／恆春民謠經典曲調「桃花過渡」重新填詞 結合警方防詐騙

屏東縣恆春警分局邀請恆春民謠老師與警方防詐騙宣導團合作，跨年晚會中將恆春民謠經典曲調「桃花過渡」重新填詞，歌詞中描述打詐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。