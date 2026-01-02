太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、組織犯罪、賭博、詐欺，台北地檢署鎖定太子集團台商涉提供帛琉的博弈水房，今指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站等單位執行第五波搜索行動，搜索國安局退休校級軍官石濱芳等3人相關處所共4處所，並通知、拘提相關被告7人到案說明。

據了解，國安局校級軍官石姓被告多年前退伍轉職當台商，前往帛琉發展水上旅遊業，新冠肺炎期間、2019年旅遊業發展蕭條，石涉嫌提供旅業場地作為「詐騙水房」供太子集團位於帛琉的博弈產業使用作用，疑由江姓水房成員負責與石男接洽使用場地，或協助大陸核心幹部在帛琉旅遊玩樂。檢方今追查帛琉博弈相關犯罪，不排除涉國安法等可能性，將積極釐清相關事宜。

石男今晚移送北檢複訊，身穿深藍色外套手臂上有「CCIT」字樣疑為國防大學理工學院，石男面對位於北檢的記者及下班群眾輕聲的說「這是幹什麼」隨後在調查官戒護下步入法警室等候複訊。

北檢今指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站等單位，執行第五波搜索行動，搜索石姓被告等3人之相關處所共4處所，並通知、拘提石濱芳、江友志相關被告7人到案說明。

檢方11月起偵辦，歷經4波搜索拘提專案，迄今累計8人羈押獲准，持續溯源追查中。羈押被告天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，及協助管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。

專案小組追查，太子集團涉利用境外公司在台設立OBU帳戶，匯入贓款至天旭國際與尼爾公司在台洗錢；太子集團另在台設有「現金流組織」，王俊國涉轉交集團轉匯的現金給天旭公司，疑支付陸籍高階幹部來台開銷。