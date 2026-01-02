快訊

台南地政「一機制」攔阻高額抵押設定 民眾保住600萬房產

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

不動產抵押詐騙案件層出不窮，常見手法包括以高額設定金額掩蓋實際借款、要求簽署多份不明文件、利用網路認識債權人等，利用民眾急需資金，未清楚了解細節就倉促將房產設定抵押，衍生更多財產損失。台南市地政機關推動「關懷提問」機制，登記前多關心申辦人及早發現異常，保護民眾不動產財產安全。

歸仁地政事務所日前受理一宗私人間不動產抵押借貸設定，並同時申辦預告登記，地政人員多執行「關懷提問」時發現，所有權人實際借款金額僅為250萬元，設定金額卻高達600萬元，差距懸殊，且是透過網路認識債權人，地政人員於告知說明「最高限額抵押權」與「預告登記」的法律效果後，當事人明顯不了解其嚴重性，地政人員高度警覺並主動通報轄區歸南派出所請求協查。

歸南派出所員警獲報迅速到場，與地政人員共同向所有權人說明風險，所有權人思考後當場表示有撤案之意願，警方隨即向債權人盤查相關借款細節，明確告知法律責任，雙方最終同意撤回申請，歸仁地政與警方聯手成功攔阻一宗極可能導致民眾財產重大損失的案件。

地政局長陳淑美指出，民眾辦理不動產抵押設定登記時，務必清楚了解契約內容與法律效果，切勿輕信網路或陌生人提供的「快速借錢」方案，並應謹慎保管重要文件，切勿任意交付所有權狀、印鑑章、印鑑證明等文件給他人。若有疑問，可先向165反詐騙專線、法律扶助單位或警方諮詢，避免一時不察，陷入財務與法律困境。

歸仁地政主任鄭炳源呼籲民眾，不動產是人生重要資產，千萬別掉以輕心！守護不動產安全，可申辦「地籍異動即時通」、「二類謄本住址隱匿」等地政服務，即時掌握產權變動、保護個人資訊，多一點防範意識，讓詐騙手段無從得逞！

台南歸仁地政與警方聯手攔阻高額抵押設定案。圖／台南市地政局提供
台南歸仁地政與警方聯手攔阻高額抵押設定案。圖／台南市地政局提供
台南歸仁地政與警方聯手攔阻高額抵押設定案。圖／台南市地政局提供
台南歸仁地政與警方聯手攔阻高額抵押設定案。圖／台南市地政局提供

詐騙 台南 財產 印鑑 房產

