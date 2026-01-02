「阿爸是我啦！」彰化翁差點中「猜猜我是誰」套路 保住28萬老本

彰化市一名79歲老翁接到一名自稱是他兒子的LINE訊息，要他匯款28萬元到他帳戶做為房屋裝潢用途，經銀行及員警及時戮破此一「猜猜我是誰」的詐騙老套路，保住老翁的老本。示意圖／AI生成

彰化市一名79歲老翁接到一名自稱是他兒子的LINE訊息，要他匯款28萬元到他帳戶做為房屋裝潢用途，他按指示到跟行要辦匯款時，行員認為可疑，通報警方到場，聯繫他的兒子求證，才戳破詐騙集團「猜猜我是誰」的詐騙老套路，保住老翁的老本

彰化分局民族路派出所巡佐顏啟龍、警員張詠晴最近服巡邏勤務時，接獲銀行分行專員通報，稱有民眾欲匯款28萬元至他人帳戶，疑似遭詐騙需警方到場協助，立即趕往處理，經了解是79歲劉姓市民自稱要匯款給兒子，做房屋裝潢用途。

員警方深入詢問相關細節時，劉翁透露自己近期加入一名LINE暱稱為「超有福氣」的人為好友，對方自稱是他兒子，並稱因更換LINE帳號而使用新帳號要求匯款。員警察覺有異，檢視劉翁提供的收款帳戶後，發現戶名與他的兒子本名不符。

警方也主動聯繫劉翁真正的兒子求證，經確認並無要求父親匯款情事。警方告知劉翁此手法為常見「猜猜我是誰」詐騙套路，詐騙集團藉由冒充親友、稱緊急需用錢等方式誘騙匯款，一旦將款項交付陌生人，事後往往難以追回。

經員警並耐心向他說明詐騙手法，並分享近期案例後，劉翁才恍然大悟，打消匯款，成功守住28萬元老本。

彰化警分局提醒，近來「假親友」與「猜猜我是誰」等冒名詐騙頻傳，詐騙集團常利用民眾信任與緊張情緒，誘騙匯款或交付金錢。警方呼籲：接到要求匯款的陌生帳號或電話，一律保持警覺，務必以既有方式回撥、聯繫本人的電話確認身分，帳戶戶名與親友不同，就是最大警訊。接獲任何匯款疑慮，可立即撥打165反詐騙諮詢專線或通知警方到場協助。