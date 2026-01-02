高雄刑大開發阻詐LINE機器人 成功攔阻2.5億元

快訊

中央社／ 高雄2日電

高雄刑警大隊自行開發「高風險金流阻詐通報網」LINE官方帳號機器人，讓警方能迅速查證資料並跨機關整合。去年該系統成功攔阻涉詐不動產案件40件，阻詐金額逾2.5億元。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午表示，「高風險金流阻詐通報網」LINE官方帳號機器人系統由刑大人員自行開發，研發人員具有資訊背景，研究模組化程式語言，以一對一報案專線設計的自動化程式，結合多數人使用的LINE，推出「高風險金流阻詐通報網」LINE官方帳號。

當地政事務所櫃台人員透過其專業，主動關懷提問，察覺民眾疑遭詐騙情狀，或判斷受理不動產抵押案具高風險特徵，以LINE官方帳號通報警方，即時成功攔阻多起詐騙事件，自源頭防詐，使打詐高雄隊得以迅速啟動。

警方統計，自去年5月推行起，已有678間金融機構、12間地政事務所、近1300名從業人員加入預警行列，另統計114年通報攔阻被害人涉詐不動產案件，成功攔阻40件，阻詐共新台幣2億5050萬多元，並榮獲「114年國家警光獎」預防犯罪類團體優等獎殊榮。

高市刑大向中央社記者說明，此系統目的在於讓警方在接獲地政、金融機關報案時，能迅速跨部門整合資源，派員到場或聯繫受害者家屬協助勸說。機構人員可透過LINE官方帳號將相關資料傳給警方，讓警方在出發前就能查證資料，獲取現場資訊。

刑大表示，目前此系統對接窗口為刑大，自去年5月上線後，大幅提升阻詐處理效率。警方也提醒，民眾應提防常見假公務機關詐騙手法，詐團通常先以受害者現金為目標，若受害者沒錢，則會進一步誘騙解除定存或保單，最後更要民眾抵押不動產換錢。

警方呼籲，面對標榜「高投報」、「低風險」、「短期獲利」的網路投資訊息，多為詐騙。詐團除了詐騙錢之外，還會誘騙設定抵押不動產借款，造成受害人重大財務損失。如有疑問，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢。

