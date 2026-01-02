快訊

四海幫副堂主勾結中古車行 不動產抵押貸款助洗錢1.7億 起訴求刑12年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

四海幫海青堂副堂主吳國瑞勾結柬埔寨假投資詐團，在台擔任台灣盤口，慫恿被騙光財務的被害人，向和逸國際汽車公司的「強力貸」等仲介申辦不動產抵押貸款，借貸詐取共9140萬元，助詐團詐騙24人共1.7億餘元。台北地檢署今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例等起訴9人，其中對吳等3人具體求刑12年。

檢方今依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、刑法詐欺取財，及洗錢防制法洗錢罪嫌起訴吳國瑞、和逸國際汽車公司登記負責人張淡緒、實際負責人周詩帆、王姓、黃姓、林姓、郭姓、蔣姓業務、吳姓金主代理人等9人。

起訴指出，吳國瑞2024年7月起和柬埔寨假投資詐騙集團合作，由吳擔任台灣盤口，透過Telegram暱稱「皇鉅貸款3.0（台灣盤口貸款）」引導24名詐騙被害人向和逸國際汽車公司實際負責人周詩帆設立的「強力貸」、「簡單貸」、「真好貸」辦理不動產抵押貸款，和逸汽車公司業務對外找融資公司、民間借貸金主出資借款給詐騙被害人，收取服務費一條龍式詐騙。

檢警追查，和逸汽車掛羊頭賣狗肉，以中古車掩護融資貸款，刊登貸款廣告招攬一般民眾貸款外，更勾結四海幫海青堂副堂主吳國瑞合作詐騙，派旗下汽車貸款、販售業務處理貸款流程、還應付銀行行員、警察關懷提問，抽取、15%高額佣金。

檢方統計，吳等9人涉不動產借貸犯行，不法獲利高達9140萬元，此案24名詐騙被害人遭詐金額共計新台幣1億7404萬8944元，其中部分贓款流向面交車手，面交車手部分另案偵辦中。

檢方痛批，吳國瑞等9人貪圖一己利益參與詐團犯罪組織，配合擔任不動產抵押詐騙工作，明知被害人已受騙，還分工騙取被害人更多錢，精心策劃組團狩獵，惡性重大，建請從重量刑，其中吳國瑞、張淡緒、周詩帆3人各具體求刑12年。

詐團要求被害人到銀行提領款項。記者廖炳棋／翻攝
詐團要求被害人到銀行提領款項。記者廖炳棋／翻攝

