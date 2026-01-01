影／恆春民謠經典曲調「桃花過渡」重新填詞 結合警方防詐騙

屏東縣恆春警分局邀請恆春民謠老師與警方防詐騙宣導團合作，跨年晚會中將恆春民謠經典曲調「桃花過渡」重新填詞，歌詞中描述打詐一點通、假投資誘騙養套殺等手法，提醒長輩們多注意，結合在地特色。

恆春警分局表示，將艱澀防詐知識化為親切在地歌謠，經典曲調「桃花過渡」重新填詞後，歌詞描述「打詐一點通」、「假投資誘騙養套殺」等常見手法，改編歌詞為「詐騙手法真歹臆、假投資佮假中獎、電話免卡免通話、惦惦檢舉毋袂驚」。

警方表示，跨年期間詐騙集團常利用民眾放鬆戒心的心態，透過「假中獎通知」、「跨年投資大紅包」或「假網購限時優惠」等名義誘騙。宣導團隊結合月琴深入人群，展開「跨年防詐宣導」，落實「識詐、阻詐、頭腦清醒過好年」目標，民眾在熱鬧歡慶氛圍能提升防詐意識。

恆春分局分局長郭懷澤說，恆春民謠是國寶級文化資產，月琴聲更是恆春人的共同記憶，感性連結，讓防詐宣導不再只是硬梆梆的說教，而是像民謠一樣深入人心。