銀行前業務員淪詐團貸款仲介 9人遭騙抵押房產痛失8千萬

曾任銀行貸款業務員吳姓男子涉夥同張姓男子，替詐騙集團當貸款仲介，誘使被害人抵押房產借貸交付詐團，以假檢警或假投資向9人騙走8000萬元；刑事局陸續查獲24人送辦，檢方依詐欺等罪起訴18人，其他人偵查中。

警方調查，台中市一名7旬老翁去年6月在家接到詐騙電話，詐團假冒警察及檢察官，謊稱他涉及洗錢案，須被監管帳戶，要求交付現金或提款卡，並抵押房產借貸交付，騙走1300萬元。

38歲吳姓男子曾是某銀行貸款業務員，已離職多年，與37歲張姓男子替詐團當仲介，由太陽聯盟成員33歲陳姓男子當金主，透過地政士46歲林姓男子辦理設定抵押，詐騙這名老翁；吳、張由其他金主及地政士合作，詐騙8名假投資被害人，抵押房產借貸後面交現金或轉帳給詐團，騙得6700萬元，其中新北市1名6旬家庭主婦被騙1300萬元最多。

刑事局偵九大隊第三隊追查，陳因詐欺案羈押，今年1至6月拘提或通知吳、張、林與貸款仲介、車手等17人，並借詢陳調查，9至10月再拘6名仲介。警方清查仲介集團抽取百分之20至30贓款，但吳、張、陳均否認詐騙，稱是正常貸款。

警方查扣現金341萬元及對保聲明書，25歲謝姓男子涉販賣人頭門號給詐團，另涉販賣大麻，住處被搜出大麻捲菸70支。