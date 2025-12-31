快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聽新聞
0:00 / 0:00

銀行前業務員淪詐團貸款仲介 9人遭騙抵押房產痛失8千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

曾任銀行貸款業務員吳姓男子涉夥同張姓男子，替詐騙集團當貸款仲介，誘使被害人抵押房產借貸交付詐團，以假檢警或假投資向9人騙走8000萬元；刑事局陸續查獲24人送辦，檢方依詐欺等罪起訴18人，其他人偵查中。

警方調查，台中市一名7旬老翁去年6月在家接到詐騙電話，詐團假冒警察及檢察官，謊稱他涉及洗錢案，須被監管帳戶，要求交付現金或提款卡，並抵押房產借貸交付，騙走1300萬元。

38歲吳姓男子曾是某銀行貸款業務員，已離職多年，與37歲張姓男子替詐團當仲介，由太陽聯盟成員33歲陳姓男子當金主，透過地政士46歲林姓男子辦理設定抵押，詐騙這名老翁；吳、張由其他金主及地政士合作，詐騙8名假投資被害人，抵押房產借貸後面交現金或轉帳給詐團，騙得6700萬元，其中新北市1名6旬家庭主婦被騙1300萬元最多。

刑事局偵九大隊第三隊追查，陳因詐欺案羈押，今年1至6月拘提或通知吳、張、林與貸款仲介、車手等17人，並借詢陳調查，9至10月再拘6名仲介。警方清查仲介集團抽取百分之20至30贓款，但吳、張、陳均否認詐騙，稱是正常貸款。

警方查扣現金341萬元及對保聲明書，25歲謝姓男子涉販賣人頭門號給詐團，另涉販賣大麻，住處被搜出大麻捲菸70支。

台中地檢署已依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，起訴吳、張、陳等18人；第2波到案的6名仲介，由高雄地檢署偵查中。

25歲謝姓男子涉販賣人頭門號給詐團，另涉販賣大麻，住處被搜出大麻捲菸70支。記者李奕昕／翻攝
25歲謝姓男子涉販賣人頭門號給詐團，另涉販賣大麻，住處被搜出大麻捲菸70支。記者李奕昕／翻攝
曾任銀行貸款業務員吳姓男子涉夥同張姓男子，替詐騙集團當貸款仲介，誘使被害人抵押房產借貸交付詐團，以假檢警或假投資向9人騙走8000萬元。記者李奕昕／翻攝
曾任銀行貸款業務員吳姓男子涉夥同張姓男子，替詐騙集團當貸款仲介，誘使被害人抵押房產借貸交付詐團，以假檢警或假投資向9人騙走8000萬元。記者李奕昕／翻攝
25歲謝姓男子涉販賣人頭門號給詐團，另涉販賣大麻，住處被搜出大麻捲菸70支。記者李奕昕／翻攝
25歲謝姓男子涉販賣人頭門號給詐團，另涉販賣大麻，住處被搜出大麻捲菸70支。記者李奕昕／翻攝
曾任銀行貸款業務員吳姓男子涉夥同張姓男子，替詐騙集團當貸款仲介，誘使被害人抵押房產借貸交付詐團，以假檢警或假投資向9人騙走8000萬元。記者李奕昕／翻攝
曾任銀行貸款業務員吳姓男子涉夥同張姓男子，替詐騙集團當貸款仲介，誘使被害人抵押房產借貸交付詐團，以假檢警或假投資向9人騙走8000萬元。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團 詐團 詐欺

延伸閱讀

詐團黑吃黑噴辣椒水劫百萬 他「贊助」車輛同列被告

移民署破獲非法仲介人蛇集團 查獲37名外籍人士

檢察官吳亞芝洩密詐團律師男友罰俸10月 司改會籲勿樹立寬鬆倫理標準

凌晨載泰籍移工非法工作 他每天抽頭400元…一年撈500萬遭判刑

相關新聞

銀行前業務員淪詐團貸款仲介 9人遭騙抵押房產痛失8千萬

曾任銀行貸款業務員吳姓男子涉夥同張姓男子，替詐騙集團當貸款仲介，誘使被害人抵押房產借貸交付詐團，以假檢警或假投資向9人騙...

假公務員用「普發1萬現金遭冒領」話術詐320萬 檢警逮4人起訴

徐姓男子等詐欺集團趁政府普發現金1萬元行騙民眾320萬元，檢警追查後認定徐等4人涉嫌組織犯罪、詐欺、假冒公務員、洗錢等罪...

太子集團洗錢案…李添在台第2女特助當人頭購超跑 涉洗錢30萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，上周2度約談陸籍幹部李添在台特助劉純妤，查出劉女好友兼同事林昱妏也是替李添購買豪車者，由於...

詐防條例修法 增「禁奢條款」

立法院會昨三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正案，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，將高額詐欺門檻金額從五百萬元調降至一百...

im.B吸金 主嫌曾耀鋒判13年定讞

台灣金隆科技公司成立im.B平台涉吸金逾八十三億元，最高法院昨依銀行法非法經營收受存款業務罪判負責人曾耀鋒十三年徒刑、女...

影／婦人遭騙800多萬 屏東市鬧區警圍捕逮2車手1人在逃

屏東縣一名年約50多歲王姓婦人今年10月社群平台遭投資虛擬貨幣損失807萬元，才發現被騙了，王婦與警方合作，今天下午與車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。