快訊

三中案仍無罪 馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

假公務員用「普發1萬現金遭冒領」話術詐320萬 檢警逮4人起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

徐姓男子等詐欺集團趁政府普發現金1萬元行騙民眾320萬元，檢警追查後認定徐等4人涉嫌組織犯罪、詐欺、假冒公務員、洗錢等罪，近日偵結起訴。

起訴指出，徐男招募黃女、劉男、張男加入詐團擔任詐欺車手，另招募網路暱稱「沙特爾」、「AZ」、「皇帝」等身分不詳者加入詐團扮演假檢警。

該詐團2025年10月28日中午假冒郵局人員致電林姓被害人，稱其身分遭冒用請領普發現金1萬元，待林猶豫時，再由假檢警致電林姓被害人，稱其涉嫌洗錢案等，誘騙林面交320萬元，得手後將贓款放於指定地點，隱匿贓款去向。

士林地檢署指揮台北市警局士林分局偵辦，循線將徐、黃、劉、張等4人查緝到案。張坦承犯行並證實獲取5萬元報酬，但稱「不知這是詐騙」；黃坦承犯行並證實獲取5萬元報酬；劉坦承幫忙找同夥擔任車手；徐坦承幫忙招募車手而獲得1萬4000元報酬。4人皆未交代贓款流向。

檢方清查相關筆錄、監視器畫面等，認定徐等4人分別涉嫌違反詐欺犯罪危害防制條例、「招募他人加入犯罪組織罪」、「參與犯罪組織罪」、「三人以上冒用公務員名義詐財罪」、洗錢罪等，應從重依「三人以上冒用公務員名義詐財罪」論處。

張、黃犯罪所得各5萬元，徐犯罪所得1萬4000元，建請法院宣告沒收。4人詐欺損害被害人利益逾300萬元，建請法院量處徒刑3年。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

詐欺 詐團 車手 普發一萬

延伸閱讀

一家大小全涉詐騙 調查局打詐查扣洗錢金流逾201億

詐團車手倒車撞員警趁機逃逸 警鍥而不捨一連逮6人

嘉義地面師騙房詐財 假冒銀行專員送貸抽成宛如高利貸

詐防條例三讀通過 內政部：盡速完成配套 落實執行

相關新聞

太子集團洗錢案…李添在台第2女特助當人頭購超跑 涉洗錢30萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，上周2度約談陸籍幹部李添在台特助劉純妤，查出劉女好友兼同事林昱妏也是替李添購買豪車者，由於...

假公務員用「普發1萬現金遭冒領」話術詐320萬 檢警逮4人起訴

徐姓男子等詐欺集團趁政府普發現金1萬元行騙民眾320萬元，檢警追查後認定徐等4人涉嫌組織犯罪、詐欺、假冒公務員、洗錢等罪...

詐防條例修法 增「禁奢條款」

立法院會昨三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正案，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，將高額詐欺門檻金額從五百萬元調降至一百...

im.B吸金 主嫌曾耀鋒判13年定讞

台灣金隆科技公司成立im.B平台涉吸金逾八十三億元，最高法院昨依銀行法非法經營收受存款業務罪判負責人曾耀鋒十三年徒刑、女...

影／婦人遭騙800多萬 屏東市鬧區警圍捕逮2車手1人在逃

屏東縣一名年約50多歲王姓婦人今年10月社群平台遭投資虛擬貨幣損失807萬元，才發現被騙了，王婦與警方合作，今天下午與車...

一家大小全涉詐騙 調查局打詐查扣洗錢金流逾201億

調查局配合台灣高檢署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，今年10月1日至11月24日執行第4波打詐專案，破獲機房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。