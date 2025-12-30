聽新聞
詐防條例修法 增「禁奢條款」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

立法院副院長江啟臣昨敲槌三讀通過詐欺犯罪條例（教唆青年犯罪加重其刑、禁奢條例）、勞工保險條例（政府撥補入法）。記者蘇健忠／攝影
立法院副院長江啟臣昨敲槌三讀通過詐欺犯罪條例（教唆青年犯罪加重其刑、禁奢條例）、勞工保險條例（政府撥補入法）。記者蘇健忠／攝影
立法院會昨三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正案，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，將高額詐欺門檻金額從五百萬元調降至一百萬元，並增訂「禁奢條款」；另教唆未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪加重其刑二分之一。內政部表示，將盡速與相關部會研議配套措施。

三讀條文明定，司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。

三讀條文下修高額詐欺的門檻金額，未來詐欺金額只要達一百萬元，就將處三年以上、十年以下有期徒刑，且最高可併科三千萬元罰金。

三讀條文也新增處罰級距，高額詐騙一千萬元以上，處五年以上、十二年以下有期徒刑，最高可併科三億元罰金；詐騙金額在一億元以上者，提高法定刑至七年以上有期徒刑，得併科五億元以下罰金，加嚴懲處。

詐團利用非本國籍人士便利潛逃出境，及使十八歲以下、八十歲以上者參與詐欺犯罪情形大幅增加，三讀條文中也明定，教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或共同實施犯罪者，加重其刑二分之一。

三讀條文明定，詐欺犯罪行為人犯罪後自首，且從自首日起六個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。

「禁奢條款」部分，詐騙被告賠償被害人全部所受損害，或支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑標準。

國民黨立委洪孟楷表示，這次修法有三個目的，分別是加重處罰、加速程序、加強保障，就是要向犯罪集團發出最強烈警訊，任何鑽法律漏洞利用弱勢行為，都不被台灣社會允許。

民眾黨立委黃珊珊說，二○二四年七月通過打詐專法，但最高法院扭曲立法院立法意旨，做出完全不一樣的解釋，把犯罪所得定義成車手領的幾千元，導致如今還要再修法，要求法院不該只侷限車手所得，而是要擴大到整個犯罪集團，才能真正填補被害人損害。

