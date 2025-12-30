快訊

太子集團洗錢案…李添在台第2女特助當人頭購超跑 涉洗錢30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，上周2度約談陸籍幹部李添在台特助劉純妤，查出劉女好友兼同事林昱妏也是替李添購買豪車者，由於檢方將對查扣拍賣，今天2度約談林女到案，確認相關購車事宜，訊後以洗錢罪30萬元交保。

檢方今天共約談5人，除約談林昱妏確認購買超跑與豪車過程外，也約談天旭國際4名工程師，確認博弈網站設計與收付款細節，訊後依洗錢、賭博罪命張奕豪20萬交保、蔡貴翰15萬交保、張俊豪10萬交保、陳正揚10萬交保。

檢調追查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，於多國建立龐大企業網絡洗錢，透過加密貨幣、線上博弈等手法，將詐騙收益挪移至太子集團在多國成立的空殼公司，並以購買超跑、房地產等方式洗錢，藉此隱匿犯罪所得。

檢方11月4日發動首波大規搜索，首度約談劉純妤到案，當時劉女被認定是替李添在台購買貴重用品，非洗錢核心成員，獲15萬元交保，她當時穿低胸燦笑離開地檢署，引發網路熱議。

檢方查出，李添從2017年就來台購置超跑與豪車，聘用特助劉純妤、林昱妏出面與車商洽購，劉純妤上周被約談時坦承有此事，並稱2023年她結婚離職後，買車相關事物就由林昱妏負責。檢方11月已約過談林昱妏，釐清天旭國際洗錢狀況，當時命她10萬元交保，今天再2度約談到案，鞏固李添買豪車洗錢事證。

太子集團陸籍幹部李添在台第2女特助林昱妏，涉洗錢今天被檢方2度約談到案，訊後30萬交保。記者張宏業／攝影
太子集團陸籍幹部李添在台第2女特助林昱妏，涉洗錢今天被檢方2度約談到案，訊後30萬交保。記者張宏業／攝影

