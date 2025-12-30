影／婦人遭騙800多萬 屏東市鬧區警圍捕逮2車手1人在逃

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名年約50多歲王姓婦人今年10月社群平台遭投資虛擬貨幣損失807萬元，才發現被騙了，王婦與警方合作，今天下午與車手面交600多萬元假鈔後，警方隨即在市區圍捕包抄，逮捕2名車手，另名車手則趁隙逃走，警方擴大偵辦中。

里港警分局指出，50多歲王姓婦人今年10月在社群平台結識不明投資的帳號，遭對方以投資虛擬貨幣投入資金，王婦陸續面交現金與黃金共7次，黃金損失13兩，加上現金等共損失約807萬元，後續因為無法收回資金，才發現遭騙了。

里港警分局組專案小組偵辦，王姓婦人與車手相約在屏東火車站，當王婦面交600多萬元的假鈔後，等到王婦離開，警方隨即展開圍捕，為防止車手衝撞逃逸，警方在屏東市鬧區永福路上，媽祖廟對面，以偵防車輛攔阻行動，並迅速下車破窗制伏。

現場逮捕車手34歲簡姓男子、24歲謝姓男子，還有一人趁隙逃竄，警方打破車窗逮捕，現場查扣紅色汽車1輛，現金2萬4千元，行動電話4個，與毒品咖啡包與Ｋ他命等證物，警方擴大偵辦中。警方詢後將依違反詐欺、毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

警方提醒，假投資詐騙案頻傳，詐騙集團透過社群平台、交友軟體或通訊軟體接近民眾，以「穩賺不賠」、「保證獲利」、「專人代操」等話術誘使面交或轉帳，民眾務必提高警覺。

警方呼籲，要牢記反詐三大口訣「投資面交就是詐騙、監管帳戶就是詐騙、電話辦案就是詐騙」，如有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，以守護自身財產安全。

屏東縣里港警分局專案小組圍捕車手。圖／讀者提供
屏東縣里港警分局專案小組圍捕車手。圖／讀者提供
屏東縣里港警分局專案小組圍捕車手。圖／讀者提供
屏東縣里港警分局專案小組圍捕車手。圖／讀者提供
警方查獲現場查獲現金與毒品等證物。圖／讀者提供
警方查獲現場查獲現金與毒品等證物。圖／讀者提供

