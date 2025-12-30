一家大小全涉詐騙 調查局打詐查扣洗錢金流逾201億

調查局配合台灣高檢署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，今年10月1日至11月24日執行第4波打詐專案，破獲機房14座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額70億544餘萬元，洗錢金額達逾201億元，另查扣賓士、保時捷等名車8輛、勞力士等名表14支、名牌包26個及銀行、虛擬資產帳戶不法所得1億8532萬餘元。

調查局指出，此次強力查緝重點針對有集團性、組織性、特殊性的詐團，包括假投資詐欺、不動產詐欺、吸金詐欺、假檢警及虛擬資產洗錢等，並對不法第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪，從犯罪金流積極溯源，共動員25個外勤處站，上千名調查官，繫屬台北、士林、新北、桃園、新竹、台中等15個地檢署指揮，共執行68案，超越歷次規模，總計搜索253處，約談364人，羈押30人。

調查局指出，本次同步偵辦中查獲IPPBX（網路電話交換機）機房10餘座，查扣連接室內有線電話的IPPBX設備，其中發現有犯罪集團一家大小全部投入收受轉送IPPBX設備，也發現男子沉溺網戀，落入詐騙集團陷阱，協助「虛擬美女」布置詐騙台，也發現剛畢業的青年誤入求職陷阱，誤信詐團指示於自家安裝詐騙機台，賺取微薄裝機費用。

詐團近期以未顯示號碼對不特定人廣泛撥打詐騙電話，再以假冒監理站、金融機構、戶政事務所人員，謊稱資料遭盜用，需轉介檢察官處理等話術，誘使被害人交付個資、提供帳戶進而匯款受害。調查局呼籲民眾提高警覺，不要輕信來路不明的投資資訊或檢警指示，也不要因求職、借貸、感情因素而交付個人帳戶、存摺或擔任公司負責人。