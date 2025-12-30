詐團車手倒車撞員警趁機逃逸 警鍥而不捨一連逮6人

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣施姓婦人遭投資詐騙損失18萬多元，再次與詐騙集團約定面交，被警方循線追查，邵姓車手倒車衝撞員警未得逞但逃逸成功，警方鍥而不捨，在員林市某汽車旅館逮捕邵男與陳姓收水手，溯源查出4名共犯，6人依詐欺、洗錢防制法、妨害公務等罪嫌移送偵辦，並建請檢方聲押。

據了解，施婦今年8月在社群平台臉書看到投資飆股高獲利，心動之下點進連結，被「理財專員」遊說面交投資款18萬多元，事後家人得知認為她一定是遭到詐騙，勸說報案，警方受理後教導反詐、打詐，施婦再次與詐團約定本（12）月27日面交25萬元，警方組成專案小組出動數名員警到周邊埋伏。

邵姓車手（20歲）駕車到場，員警上前盤查，他竟倒車企圖衝撞警員，幸好警察快速閃躲，但邵男趁機加速逃逸。警方過濾路口錄影監視畫面，發現邵男把座車棄置在1公里以外荒地，搭乘另一輛車離開。

警方循線追緝接應邵男的車，查出進入員林市某汽車旅館，於是前往盤查，同一房間除了邵男，另一人是陳姓男子（46歲）。兩人被帶回詢問，陳男是收水手，負責接應邵男，警方進一步追查並逮捕指示取款、扮演理專的4名共犯，連同邵男、陳男一併移送偵辦。

溪湖警分局長蔡宏澤表示，投資高獲利必有高風險，假借他人之手投資一定要小心詐騙，不可輕信穩賺不賠，也不要相信下載投資APP的真實性，最好請網路高手協助檢驗APP真假，詐團假APP幾可亂真，民眾千萬要提防被詐。

彰化縣溪湖警分局逮捕詐團成員。圖／民眾提供
詐騙集團 詐團 車手

