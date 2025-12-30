嘉義地面師騙房詐財 假冒銀行專員送貸抽成宛如高利貸

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣近期傳出詐騙集團攜手不肖代書騙房詐財，詐騙集團先在臉書冒名銀行投放廣告，一名女子申請房屋抵押貸款，借200萬元卻只拿到160萬元，事後再借800萬元，並到地政事務所設定房產，遭警方識破騙術，將詐團6人一網打盡。

據了解，詐團成員假冒銀行專員名義，在社群平台投放廣告，尋找目標以房屋擔保借貸金錢，一名女子借貸200萬元，但詐團卻稱須收取40萬元手續費，作為「固定資產留存費」以利後續貸款，因當時急需用錢，便答應並且交付，後來才驚覺有異向警方求助。

警方表示，獲報後立即成立專案小組，調閱資料鎖定犯嫌，向法院聲請搜索票及拘票，查扣10萬元及手機等相關證物，循線查獲冒名銀行專員、客服、網站成員及代書等共6人，全案依涉犯詐欺及組織犯罪送辦，呼籲民眾勿信網路不明貸款，避免財務遭詐。

局長李權哲今天主持阻詐記者會指出，嘉義縣今年打擊詐欺行動專案查獲278個詐團共1547人，查扣不法利得總值2億5654萬，其中以網路購物詐騙案件數居多，但詐騙金額以投資詐騙最多，占財損總額53.82％，提醒民眾切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱。

嘉義縣近期傳出詐騙集團與不肖代書騙房詐財，警方循線將詐團6人一網打盡。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣近期傳出詐騙集團與不肖代書騙房詐財，警方循線將詐團6人一網打盡。記者黃于凡／翻攝

