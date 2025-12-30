快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

持人頭帳戶假租車位真詐騙 板橋男與人頭均判刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名許姓男子2022年11月間，持林姓男子的銀行帳戶，在臉書上向黃姓男子佯稱自己有車位可供出租，隨即與黃男見面簽約並以林男帳戶詐取租金。新北地方法院依偽造私文書及幫助詐欺取財罪，分別判處許、林2人徒刑4月及拘役30日，可易科罰金。

判決指出，當時許男透過臉書，得知黃男有意於新北市板橋一帶承租車位，於是以暱稱「張國周」私訊黃男，表示願以每月3500元出租車位，但事實上許男並非車位所有人。

雙方2天後相約車位前見面，許男改以假名「張國州」名義，與黃男簽下自2022年12月10日至2023年12月9日的一年租約，黃男也立刻匯款一整年的車位租金42000元，至許男指定的林男銀行帳戶，再由許男指示林男將帳戶內款項提領一空朋分。

新北市一名許姓男子持林姓男子的銀行帳戶，在臉書上向黃姓男子佯稱自己有車位可供出租以詐取租金，遭新北地院依偽造私文書及幫助詐欺取財罪，分別判處許、林2人徒刑4月及拘役30日。圖／聯合報系資料照片
新北市一名許姓男子持林姓男子的銀行帳戶，在臉書上向黃姓男子佯稱自己有車位可供出租以詐取租金，遭新北地院依偽造私文書及幫助詐欺取財罪，分別判處許、林2人徒刑4月及拘役30日。圖／聯合報系資料照片

車位 帳戶

延伸閱讀

板橋海砂屋遇強震外牆崩落 工務局：要求施作防護措施

板橋到桃園怎麼搭最划算？她實測「高鐵比機捷快又便宜」 一票人點頭

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

一年開不到10次...他勸父賣掉「傳家老爺車」 掀兩派網友熱議

相關新聞

嘉義地面師騙房詐財 假冒銀行專員送貸抽成宛如高利貸

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣近期傳出詐騙集團攜手不肖代書騙房詐財，詐騙集團先在臉書冒名銀行投放廣告，一名女子申請房屋抵押貸款...

持人頭帳戶假租車位真詐騙 板橋男與人頭均判刑

新北市一名許姓男子2022年11月間，持林姓男子的銀行帳戶，在臉書上向黃姓男子佯稱自己有車位可供出租，隨即與黃男見面簽約...

台南11月詐騙案假網拍假投資色情應召最多 明晚跨年警籲配合安檢

台南市11月詐欺受理件數1088件，較上月1107件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占32.72%、假投資占12....

特地從台北訂花想追求 桃園女公務員誤信香港建築師遭騙百萬

桃園市警察局今公布最新打詐成果，今年11月桃市警局受理詐欺財損金額約新台幣5億8975萬多元，較上月呈下降趨勢。一名女公...

反偵查失敗！狡猾女車手花蓮面交遭警方逮捕送辦

花蓮59歲溫姓男子誤信網路股票投資廣告，下載假投資APP，2度面交共42萬元後發現無法出錢才驚覺受騙。警方獲報將計就計，...

二寶爸提供帳戶給詐團 法官判刑1年 需賠被害人250萬

彰化縣辜姓男子提供銀行帳戶給詐騙集團，造成9名被害人匯入投資金共567萬多元，損失慘重，彰化地方法院除了依洗錢防制法將辜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。