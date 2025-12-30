台南11月詐騙案假網拍假投資色情應召最多 明晚跨年警籲配合安檢

台南市11月詐欺受理件數1088件，較上月1107件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占32.72%、假投資占12.50%、色情應召詐財占10.85%；以行政區域比較，受理數以永康區204件最多，次依序為東區117件、安南區98件，台南市警察局提醒市民朋友要多加注意。

市長黃偉哲昨天下午召開12月治安會報，表揚今年11月金融機構及超商成功阻詐116件，有功人員173位，攔阻詐騙款項逾6010萬餘元；感謝行員、超商店員積極與警方密切合作，在第一時間察覺有異，即時關懷提問並連繫警方到場共同阻詐，守護市民財產安全。

受獎績優金融機構、超商業者有凱基銀行台南分行、中華郵政大同郵局、全球人壽台南分公司、中國信託東台南分行等；據統計，台南市今年1至11月發生刑案43705件、破獲35958件，破獲率達82.27%，全般刑案破案率名列六都第一，比全國平均破獲率高出6.47%。

另，阻詐件數2854件，阻詐件數及刑案破獲率六都雙第一，另外查獲詐欺集團249團、2208人，較去年同期增加查獲100團、833人，黃偉哲也表揚警察局阻詐及刑案破獲率六都雙第一。

台南市刑警大隊分析11月詐欺受理件數1088件，被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占60.29%、次依序為23歲以下占18.47%、50歲至64歲占16.45%、65歲以上占4.78%。

被害人職業，則以基層技術工及勞力工占35.85% 最多，次依序為專業技術人員族群占25%、服務工作人員占14.15%、學生占12.78%、 無業占12.22%，呼籲市民朋友要多加小心。