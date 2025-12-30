快訊

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

台南11月詐騙案假網拍假投資色情應召最多 明晚跨年警籲配合安檢

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市11月詐欺受理件數1088件，較上月1107件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占32.72%、假投資占12.50%、色情應召詐財占10.85%；以行政區域比較，受理數以永康區204件最多，次依序為東區117件、安南區98件，台南市警察局提醒市民朋友要多加注意。

市長黃偉哲昨天下午召開12月治安會報，表揚今年11月金融機構及超商成功阻詐116件，有功人員173位，攔阻詐騙款項逾6010萬餘元；感謝行員、超商店員積極與警方密切合作，在第一時間察覺有異，即時關懷提問並連繫警方到場共同阻詐，守護市民財產安全。

受獎績優金融機構、超商業者有凱基銀行台南分行、中華郵政大同郵局、全球人壽台南分公司、中國信託東台南分行等；據統計，台南市今年1至11月發生刑案43705件、破獲35958件，破獲率達82.27%，全般刑案破案率名列六都第一，比全國平均破獲率高出6.47%。

另，阻詐件數2854件，阻詐件數及刑案破獲率六都雙第一，另外查獲詐欺集團249團、2208人，較去年同期增加查獲100團、833人，黃偉哲也表揚警察局阻詐及刑案破獲率六都雙第一。

台南市刑警大隊分析11月詐欺受理件數1088件，被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占60.29%、次依序為23歲以下占18.47%、50歲至64歲占16.45%、65歲以上占4.78%。

被害人職業，則以基層技術工及勞力工占35.85% 最多，次依序為專業技術人員族群占25%、服務工作人員占14.15%、學生占12.78%、 無業占12.22%，呼籲市民朋友要多加小心。

台南市警局呼籲，市民朋友明日參與市府所舉辦「2026臺南好YOUNG跨年晚會活動」等各項活動時，應配合現場的各項安全檢查與管制措施，若發現可疑人、事、物，請立即通報現場執勤人員或撥打110，共同攜手維護公共安全，讓活動能在安全、歡樂的氛圍中圓滿進行。

台南市長黃偉哲昨天下午召開12月治安會報，表揚今年11月金融機構及超商成功阻詐116件，有功人員173位，攔阻詐騙款項逾6010萬餘元。記者袁志豪／翻攝
台南市長黃偉哲昨天下午召開12月治安會報，表揚今年11月金融機構及超商成功阻詐116件，有功人員173位，攔阻詐騙款項逾6010萬餘元。記者袁志豪／翻攝

台南 詐欺 朋友

延伸閱讀

韓團STAYC首來台參加台南跨年演唱會 黃偉哲：加碼180秒煙花秀

台南市立醫院BOT案 秀傳投資76億續營運50年

影／台南跨年禁攜帶大行李箱、攝影腳架、長梯 今現場模擬逼真

台南永康六甲頂市地重劃啟用 奇美醫院將擴建更新

相關新聞

台南11月詐騙案假網拍假投資色情應召最多 明晚跨年警籲配合安檢

台南市11月詐欺受理件數1088件，較上月1107件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占32.72%、假投資占12....

特地從台北訂花想追求 桃園女公務員誤信香港建築師遭騙百萬

桃園市警察局今公布最新打詐成果，今年11月桃市警局受理詐欺財損金額約新台幣5億8975萬多元，較上月呈下降趨勢。一名女公...

反偵查失敗！狡猾女車手花蓮面交遭警方逮捕送辦

花蓮59歲溫姓男子誤信網路股票投資廣告，下載假投資APP，2度面交共42萬元後發現無法出錢才驚覺受騙。警方獲報將計就計，...

二寶爸提供帳戶給詐團 法官判刑1年 需賠被害人250萬

彰化縣辜姓男子提供銀行帳戶給詐騙集團，造成9名被害人匯入投資金共567萬多元，損失慘重，彰化地方法院除了依洗錢防制法將辜...

男子到派出所詢問帳戶 警意外查出他同時被2網友騙

台中葉姓男子到台中市大雅警分局六寶派出所詢問帳戶問題，員警從男子手機意外看到他同時被二名網友騙，都是雙方互稱老公和老婆，...

高雄男10萬現金誆騙女66萬泰達幣轉頭逃 5男見義勇為衝馬路逮人

劉姓女子昨晚8時38分和蔡姓男子相約在高市苓雅區路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，雙方談妥以同額現金交付，但蔡男僅付了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。