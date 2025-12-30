教唆弱勢詐騙加重刑責 打詐設「禁奢條款」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

立法院30日通過《<a href='/search/tagging/2/詐欺' rel='詐欺' data-rel='/2/115297' class='tag'><strong>詐欺</strong></a>犯罪危害防制條例》三讀修正，擴大對詐團的裁罰，針對高額、唆使弱勢詐騙也加重刑責。（中央社示意圖）
立法院30日通過《詐欺犯罪危害防制條例》三讀修正，擴大對詐團的裁罰，針對高額、唆使弱勢詐騙也加重刑責。（中央社示意圖）
《打詐專法》再升級，教唆弱勢詐騙、詐騙犯生活太奢華都會被判更重！《詐欺犯罪危害防制條例》修正案30日三讀通過，修正條文包括教唆未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪加重其刑，詐騙獲利高達1億以上者，處7年以上有期徒刑、併科罰金5億元以下，且詐欺犯罪行為人犯罪後之生活也會列入量刑依據。

1百萬即高額詐騙

立法院去年7月制定《詐欺犯罪危害防制條例》，但在法院實務判決上，詐騙犯的「犯罪所得」僅限於行為人因犯罪而實際取得的「個人所得」，而非整體詐團所得，如此限定恐讓民眾財損金額難以追回，因此行政院與立法院今年又再度啟動修法，歷經多輪協商與討論後，於30日三讀通過相關修正。

修正內容包括：司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。另外，高額詐欺犯罪的認定額度從5百萬下調到1百萬，若騙1百萬元以上將處3年以上、10年以下有期徒刑。

半年繳回詐金得減刑

高額詐騙在1000萬元以上者，處5年以上、12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金；對於詐騙金額在1億元以上者，提高法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金，加嚴懲處；若教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑1/2。

另外，詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。同時，詐騙被告若在賠償被害人全部所受損害，或是支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。

國民黨立委洪孟楷在條文三讀後表示，打詐條例修正主要是加重處罰、加速流程、加強保障，同時納入禁奢條款，三讀修正就是要給詐騙集團提出警訊，鑽法律漏洞都不是台灣社會所能允許的事情。

【更多精采內容，詳見

詐騙集團 詐欺 所得

延伸閱讀

詐防條例三讀通過 內政部：盡速完成配套 落實執行

立法院三讀通過詐欺犯罪條例、勞工保險條例

詐防禁奢條款三讀 教唆未滿18歲、滿80歲犯罪加重刑罰

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

相關新聞

太子集團洗錢案…李添在台第2女特助當人頭購超跑 涉洗錢30萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，上周2度約談陸籍幹部李添在台特助劉純妤，查出劉女好友兼同事林昱妏也是替李添購買豪車者，由於...

im.B吸金 主嫌曾耀鋒判13年定讞

台灣金隆科技公司成立im.B平台涉吸金逾八十三億元，最高法院昨依銀行法非法經營收受存款業務罪判負責人曾耀鋒十三年徒刑、女...

詐防條例修法 增「禁奢條款」

立法院會昨三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正案，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，將高額詐欺門檻金額從五百萬元調降至一百...

影／婦人遭騙800多萬 屏東市鬧區警圍捕逮2車手1人在逃

屏東縣一名年約50多歲王姓婦人今年10月社群平台遭投資虛擬貨幣損失807萬元，才發現被騙了，王婦與警方合作，今天下午與車...

一家大小全涉詐騙 調查局打詐查扣洗錢金流逾201億

調查局配合台灣高檢署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，今年10月1日至11月24日執行第4波打詐專案，破獲機房...

詐團車手倒車撞員警趁機逃逸 警鍥而不捨一連逮6人

彰化縣施姓婦人遭投資詐騙損失18萬多元，再次與詐騙集團約定面交，被警方循線追查，邵姓車手倒車衝撞員警未得逞但逃逸成功，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。