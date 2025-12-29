特地從台北訂花想追求 桃園女公務員誤信香港建築師遭騙百萬

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市警察局今公布最新打詐成果，今年11月桃市警局受理詐欺財損金額約新台幣5億8975萬多元，較上月呈下降趨勢。一名女公務員現身說法，因假投資詐騙約120萬元，且詐團成員「非常有耐心」竟跟她聊超過半年，讓她卸下心房受騙。

依據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今年11月桃市警局受理詐欺案件1406件，財損金額約新台幣5億8975萬多元，較10月案件數與財損皆呈下降趨勢，顯示警方持續強化查緝與防詐宣導已逐步展現成效。

統計今年1月至11月，桃市警局共查獲詐欺集團319件、逮捕犯嫌2689人；另查緝詐欺車手1487件、犯嫌1746人。警方指出，車手是詐騙集團金流運作的關鍵角色，若能即時查緝，將可有效阻斷詐騙犯罪鏈。

今記者會邀請一名假投資詐騙被害女子分享自身遭詐經驗。女子表示自己為公務人員，約半年前歹徒透過IG加好友，2人聊天長達半年，過程中女子在網路上搜尋對方相關資料等都有查到，對方表示自己為香港人並從事建築業，副業則從事黃金操盤，雙方建立起信任後，對方開始建議她嘗試小額投資。

女子後來小額嘗試真的獲利，而對方持續和她加強信任，還特地從台北訂鮮花送她表示誠意追求，讓她卸下心房，結果後來引導其到投資平台操作，某次突然轉了1萬元到她的投資平台帳戶，後續卻指雙方帳戶皆遭凍結，欲提領獲利或解帳號，需先支付保證金等各項資金，最後女子前後遭騙約120萬元，經報警後警方即時介入提醒，才避免再繼續損失財產。

桃市警局提醒，凡是標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資管道，幾乎可確定為詐騙，尤其是要求加 LINE 進行投資操作，更應提高警覺。

警方也宣導「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，該制度自7月上路，民眾若提供具體線索協助警方查獲詐欺車手，經檢察官裁定處分後，可獲新臺幣1萬元獎金。惟桃園市迄今僅核發6件，與案件量存在落差，警方呼籲民眾踴躍檢舉，共同打擊詐騙犯罪。

桃園市警察局今公布最新打詐成果，並邀請假投資詐騙被害人現身說法。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局今公布最新打詐成果，並邀請假投資詐騙被害人現身說法。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局今公布最新打詐成果，並邀請假投資詐騙被害人現身說法。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局今公布最新打詐成果，並邀請假投資詐騙被害人現身說法。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局今公布最新打詐成果，並邀請假投資詐騙被害人現身說法。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局今公布最新打詐成果，並邀請假投資詐騙被害人現身說法。記者周嘉茹／攝影

