反偵查失敗！狡猾女車手花蓮面交遭警方逮捕送辦
花蓮59歲溫姓男子誤信網路股票投資廣告，下載假投資APP，2度面交共42萬元後發現無法出錢才驚覺受騙。警方獲報將計就計，誘使詐團第3度取款，當場逮捕48歲張姓女車手，警方移送偵辦，檢方向法院聲押獲准。
警方指出，溫男今年11月在臉書看到標榜「專人帶操、保證獲利」的投資廣告，依指示下載假投資APP並加入投資群組。對方不斷以話術鼓吹加碼投資，溫男先後2次依約面交現金共42萬元。直到帳面顯示獲利，卻無法提領，且屢遭推託，才發現落入「假投資、真詐財」陷阱，隨即向花蓮警分局報案。
花蓮警分局成立專案小組，指導溫男假意加碼投資，與詐騙集團約定第3次面交，原訂27日晚上7時30分在台鐵花蓮站交易。經掌握，詐團派出48歲張姓女子自台北搭火車南下取款。
警方調查，張女抵達花蓮後疑心警方埋伏，臨時將交易地點改到站前附近店家騎樓，並要求提前半小時交易，試圖以「反偵查」手段擾亂警方部署，不過警方早已全程監控。
當晚約7點，張女見溫男現身，誤以為安全無虞，上前收取警方準備的假鈔款項，隨即轉身準備返回車站搭車，埋伏員警立刻一擁而上，當場將其制伏逮捕。警方在張女身上查扣偽造理財專員證件、收據、手機及台鐵車票等證物。
警方表示，張女依詐騙集團指示跨縣市犯案，全案依詐欺罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，檢方認為其有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准，警方也將持續向上溯源，追查幕後詐騙集團。
花蓮警分局呼籲，民眾勿輕信網路投資廣告，凡標榜「保證獲利」、「專人帶操」、「高報酬平台」皆為詐騙常見話術，切勿交付金錢或個資，遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線查證。
