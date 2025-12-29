快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

反偵查失敗！狡猾女車手花蓮面交遭警方逮捕送辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮59歲溫姓男子誤信網路股票投資廣告，下載假投資APP，2度面交共42萬元後發現無法出錢才驚覺受騙。警方獲報將計就計，誘使詐團第3度取款，當場逮捕48歲張姓女車手，警方移送偵辦，檢方向法院聲押獲准。

警方指出，溫男今年11月在臉書看到標榜「專人帶操、保證獲利」的投資廣告，依指示下載假投資APP並加入投資群組。對方不斷以話術鼓吹加碼投資，溫男先後2次依約面交現金共42萬元。直到帳面顯示獲利，卻無法提領，且屢遭推託，才發現落入「假投資、真詐財」陷阱，隨即向花蓮警分局報案。

花蓮警分局成立專案小組，指導溫男假意加碼投資，與詐騙集團約定第3次面交，原訂27日晚上7時30分在台鐵花蓮站交易。經掌握，詐團派出48歲張姓女子自台北搭火車南下取款。

警方調查，張女抵達花蓮後疑心警方埋伏，臨時將交易地點改到站前附近店家騎樓，並要求提前半小時交易，試圖以「反偵查」手段擾亂警方部署，不過警方早已全程監控。

當晚約7點，張女見溫男現身，誤以為安全無虞，上前收取警方準備的假鈔款項，隨即轉身準備返回車站搭車，埋伏員警立刻一擁而上，當場將其制伏逮捕。警方在張女身上查扣偽造理財專員證件、收據、手機及台鐵車票等證物。

警方表示，張女依詐騙集團指示跨縣市犯案，全案依詐欺罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，檢方認為其有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准，警方也將持續向上溯源，追查幕後詐騙集團。

花蓮警分局呼籲，民眾勿輕信網路投資廣告，凡標榜「保證獲利」、「專人帶操」、「高報酬平台」皆為詐騙常見話術，切勿交付金錢或個資，遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線查證。

花蓮男子誤信網路股票投資廣告遭詐騙，警方獲報誘使詐團第3度取款，當場逮捕48歲張姓女車手，警方移送偵辦，檢方向法院聲押獲准。圖／警方提供
花蓮男子誤信網路股票投資廣告遭詐騙，警方獲報誘使詐團第3度取款，當場逮捕48歲張姓女車手，警方移送偵辦，檢方向法院聲押獲准。圖／警方提供

詐騙集團 花蓮 車手 金錢

延伸閱讀

花蓮拚友善育兒 明年婦嬰疫苗升級、托育人員補助調高

二寶爸提供帳戶給詐團 法官判刑1年 需賠被害人250萬

影／假投資詐千萬再誘騙加碼百萬 警民聯手誘捕2車手意外查獲毒品

機車橫跨車道左轉遭小貨車追撞 花蓮婦人送醫傷重不治

相關新聞

反偵查失敗！狡猾女車手花蓮面交遭警方逮捕送辦

花蓮59歲溫姓男子誤信網路股票投資廣告，下載假投資APP，2度面交共42萬元後發現無法出錢才驚覺受騙。警方獲報將計就計，...

二寶爸提供帳戶給詐團 法官判刑1年 需賠被害人250萬

彰化縣辜姓男子提供銀行帳戶給詐騙集團，造成9名被害人匯入投資金共567萬多元，損失慘重，彰化地方法院除了依洗錢防制法將辜...

男子到派出所詢問帳戶 警意外查出他同時被2網友騙

台中葉姓男子到台中市大雅警分局六寶派出所詢問帳戶問題，員警從男子手機意外看到他同時被二名網友騙，都是雙方互稱老公和老婆，...

高雄男10萬現金誆騙女66萬泰達幣轉頭逃 5男見義勇為衝馬路逮人

劉姓女子昨晚8時38分和蔡姓男子相約在高市苓雅區路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，雙方談妥以同額現金交付，但蔡男僅付了...

獨／台南夫妻被詐深夜報案遭拒..無奈離去警還罵白痴 市警局記一大過

吳姓民眾被詐騙，深夜前往台南市警新化分局山上分駐所報案，謝姓警員卻一再聲稱報案要到戶籍地的分局，現在有人要報案，在這邊等...

詐團車手扮假幣商 彰化母子被騙130萬元

虛擬貨幣投資風潮正熱，但也成為詐團行騙工具，彰化縣一對母子被害人在YOUTUBE網路平台看到詐團刊登投資課程，加入lin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。