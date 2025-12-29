二寶爸提供帳戶給詐團 法官判刑1年 需賠被害人250萬

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣辜姓男子提供銀行帳戶詐騙集團，造成9名被害人匯入投資金共567萬多元，損失慘重，彰化地方法院除了依洗錢防制法將辜男判刑1年，併科罰金12萬元，另已有2名被害人求償，法官判賠250萬元。

判決書指出，辜男2022年底將自己台幣、外幣、網路銀行共3個帳戶及密碼提供給詐團，詐團在臉書刊登投資廣告，葉姓被害人誤信可至「卡內基總部股票」投資網站匯款並依指示操作保證獲利，將2百萬元匯進辜男帳戶，被詐團轉走。

有9名被害人共將567萬多元投資款項匯進辜男帳戶，詐騙集團利用辜男帳戶製造金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得去向。除了葉男求償外，另也有蔡姓被害人求償50萬元。

辜男平常打零工，是一名離婚2寶爸，經濟狀況不佳，表示無力一次賠償那麼多錢。法官認為辜男雖坦承犯行，但迄今未與被害人達成調解並賠償，因此將他判刑1年，併科罰金12萬元，仍需賠償已提告的2名被害人250萬元。

辜姓男子提供銀行帳戶給詐騙集團，彰化地方法院判需賠償被害人250萬元。記者林宛諭／攝影
辜姓男子提供銀行帳戶給詐騙集團，彰化地方法院判需賠償被害人250萬元。記者林宛諭／攝影

被害人 帳戶 詐騙集團

