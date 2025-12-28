男子到派出所詢問帳戶 警意外查出他同時被2網友騙

台中葉姓男子到台中市大雅警分局六寶派出所詢問帳戶問題，員警從男子手機意外看到他同時被二名網友騙，都是雙方互稱老公和老婆，從關心問候、培養感情到提及投資、金錢往來，員警說明詐騙手法後，男子驚覺受騙，當場封鎖可疑帳號，員警指導他完成檢舉通報程序。

台中市大雅警分局六寶派出所警員邱韋盛本月25日晚上為民服務，49歲葉姓男子需網路貸款，到派出所詢問帳戶問題。邱員協助過程中，查看葉男手機內對話紀錄時，發現其通訊軟體中疑似同時與二名陌生對象互動，對話都是互稱老公老婆，內容多以關心問候、培養感情為開端，進而提及投資、金錢往來等話題，手法與近期常見交友詐騙模式高度相符。

警員向葉男說明交友詐騙的常見操作手法，包括詐騙集團以假交友、假投資長時間培養信任，甚至一人分飾多角輪流接觸，讓民眾在不知不覺中卸下心防。

警員也帶葉男一起上網查看「打詐儀表板」，透過每日全國受理案件數量與財損數據，葉男了解實情後，驚覺自己可能早已成為詐騙集團長期接觸的目標，幸好在警方即時提醒下，尚未造成實質損失。