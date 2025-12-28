快訊

日圓甜甜價快沒了？ 專家預測：明年這時間點升到140

東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國企業驚爆破產潮！這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

男子到派出所詢問帳戶 警意外查出他同時被2網友騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中葉姓男子到台中市大雅警分局六寶派出所詢問帳戶問題，員警從男子手機意外看到他同時被二名網友騙，都是雙方互稱老公和老婆，從關心問候、培養感情到提及投資、金錢往來，員警說明詐騙手法後，男子驚覺受騙，當場封鎖可疑帳號，員警指導他完成檢舉通報程序。

台中市大雅警分局六寶派出所警員邱韋盛本月25日晚上為民服務，49歲葉姓男子需網路貸款，到派出所詢問帳戶問題。邱員協助過程中，查看葉男手機內對話紀錄時，發現其通訊軟體中疑似同時與二名陌生對象互動，對話都是互稱老公老婆，內容多以關心問候、培養感情為開端，進而提及投資、金錢往來等話題，手法與近期常見交友詐騙模式高度相符。

警員向葉男說明交友詐騙的常見操作手法，包括詐騙集團以假交友、假投資長時間培養信任，甚至一人分飾多角輪流接觸，讓民眾在不知不覺中卸下心防。

警員也帶葉男一起上網查看「打詐儀表板」，透過每日全國受理案件數量與財損數據，葉男了解實情後，驚覺自己可能早已成為詐騙集團長期接觸的目標，幸好在警方即時提醒下，尚未造成實質損失。

大雅警分局呼籲，交友詐騙常以網路交友為包裝，循序引導金錢往來，民眾切勿輕信網路陌生人的投資建議或金錢請求。如發現可疑情形，請立即撥打165反詐騙專線，或就近至派出所諮詢。

台中市大雅警分局六寶派出所警員邱韋盛為民服務時，意外查出男子同時被二名網友詐騙，幸未被騙錢。圖／警方提供
台中市大雅警分局六寶派出所警員邱韋盛為民服務時，意外查出男子同時被二名網友詐騙，幸未被騙錢。圖／警方提供
台中市大雅警分局六寶派出所警員邱韋盛為民服務時，意外查出男子同時被二名網友詐騙，幸未被騙錢。圖／警方提供
台中市大雅警分局六寶派出所警員邱韋盛為民服務時，意外查出男子同時被二名網友詐騙，幸未被騙錢。圖／警方提供

詐騙集團 金錢 網路

延伸閱讀

2、30歲達4成！日詐騙受害者大幅年輕化 專家：LINE讓人失去判斷力

影／詐騙集團利用普發現金1萬元接連得逞 南警與郭鬼鬼合拍反詐影片

台中大雅群毆亂鬥 他助陣竟被自己人誤認…慘遭猛撞成植物人

影／女司機揭遭酒醉消防小隊長強吻襲胸 台中消防局急調離職務

相關新聞

獨／台南夫妻被詐深夜報案遭拒..無奈離去警還罵白痴 市警局記一大過

吳姓民眾被詐騙，深夜前往台南市警新化分局山上分駐所報案，謝姓警員卻一再聲稱報案要到戶籍地的分局，現在有人要報案，在這邊等...

高雄男10萬現金誆騙女66萬泰達幣轉頭逃 5男見義勇為衝馬路逮人

劉姓女子昨晚8時38分和蔡姓男子相約在高市苓雅區路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，雙方談妥以同額現金交付，但蔡男僅付了...

男子到派出所詢問帳戶 警意外查出他同時被2網友騙

台中葉姓男子到台中市大雅警分局六寶派出所詢問帳戶問題，員警從男子手機意外看到他同時被二名網友騙，都是雙方互稱老公和老婆，...

詐團車手扮假幣商 彰化母子被騙130萬元

虛擬貨幣投資風潮正熱，但也成為詐團行騙工具，彰化縣一對母子被害人在YOUTUBE網路平台看到詐團刊登投資課程，加入lin...

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團，16名律師被訴，律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝傳送未公開的書類給朱，監察院...

馬防部爆官兵出租帳戶案 連江地檢署前進軍中揭詐騙新手法

馬祖防衛指揮部日前爆發多名官兵出租個人帳戶，遭犯罪集團用於洗錢、逃漏稅等不法用途，經查涉案人數已超過60人，引發外界對軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。