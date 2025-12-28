高雄男10萬現金誆騙女66萬泰達幣轉頭逃 5男見義勇為衝馬路逮人

劉姓女子昨晚8時38分和蔡姓男子相約在高市苓雅區路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，雙方談妥以同額現金交付，但蔡男僅付了10萬現金，雙方起爭執，蔡轉頭落跑，5名路過男子以為劉遭欺負，衝過馬路冒險在車陣中逮蔡男扭交警方。

苓雅警分局調查，從事服務業的劉姓女子（38歲）投資虛擬貨幣泰達幣，昨晚8時38分許和蔡姓男子（19歲）約定在苓雅區光華一路與四維二路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣。

原本雙方談妥以同額現金支付，劉女再將泰達幣匯給蔡男，當時蔡男在現場僅拿出10萬現金，劉女清點後確認是真鈔，蔡男以話術誆騙劉先匯泰達幣，後再付清餘款，劉女不疑有他，匯出泰達幣後，要求付清餘款，但蔡卻稱沒錢。

雙方在街頭起爭執，當時一群男子路過，以為是情侶吵架，劉女被欺負，蔡男見人多勢眾，拔腿衝過馬路逃逸，5名男子見義勇為尾追，在車陣中逮到蔡男。