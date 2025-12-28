快訊

日圓甜甜價快沒了？ 專家預測：明年這時間點升到140

東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國企業驚爆破產潮！這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男10萬現金誆騙女66萬泰達幣轉頭逃 5男見義勇為衝馬路逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓女子昨晚8時38分和蔡姓男子相約在高市苓雅區路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，雙方談妥以同額現金交付，但蔡男僅付了10萬現金，雙方起爭執，蔡轉頭落跑，5名路過男子以為劉遭欺負，衝過路冒險在車陣中逮蔡男扭交警方。

苓雅警分局調查，從事服務業的劉姓女子（38歲）投資虛擬貨幣泰達幣，昨晚8時38分許和蔡姓男子（19歲）約定在苓雅區光華一路與四維二路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣。

原本雙方談妥以同額現金支付，劉女再將泰達幣匯給蔡男，當時蔡男在現場僅拿出10萬現金，劉女清點後確認是真鈔，蔡男以話術誆騙劉先匯泰達幣，後再付清餘款，劉女不疑有他，匯出泰達幣後，要求付清餘款，但蔡卻稱沒錢。

雙方在街頭起爭執，當時一群男子路過，以為是情侶吵架，劉女被欺負，蔡男見人多勢眾，拔腿光華一路與四維二路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，拔腿衝過馬路逃逸，5名男子見義勇為尾追，在車陣中逮到蔡男。

警方獲報趕抵，將蔡、劉2人帶回，了解是泰達幣交易糾紛， 警詢後，依詐欺罪將蔡移送高雄地檢署偵辦；另劉女因未依規定交易虛擬貨幣，依違反洗錢防制法一併送辦。

高雄蔡姓男子昨晚以10萬現金誆騙劉姓女子交易66萬泰達幣後轉頭落跑，5男見義勇為衝馬路逮人，警方到場處理。圖／讀者提供
高雄蔡姓男子昨晚以10萬現金誆騙劉姓女子交易66萬泰達幣後轉頭落跑，5男見義勇為衝馬路逮人，警方到場處理。圖／讀者提供
高雄蔡姓男子昨晚以10萬現金誆騙劉姓女子交易66萬泰達幣後轉頭落跑，5男見義勇為衝馬路逮人。圖／讀者提供
高雄蔡姓男子昨晚以10萬現金誆騙劉姓女子交易66萬泰達幣後轉頭落跑，5男見義勇為衝馬路逮人。圖／讀者提供
高雄蔡姓男子昨晚以10萬現金誆騙劉姓女子交易66萬泰達幣後轉頭落跑，5男見義勇為衝馬路逮人。圖／讀者提供
高雄蔡姓男子昨晚以10萬現金誆騙劉姓女子交易66萬泰達幣後轉頭落跑，5男見義勇為衝馬路逮人。圖／讀者提供

虛擬貨幣 泰達幣

延伸閱讀

高雄6旬翁開車撞進消防隊 撞壞消防栓和8機車1汽車

高雄2機車凌晨無號誌路口相撞 機車成火球1人被活活燒成焦屍畫面曝

高雄大樓保全協助住戶倒垃圾　遭垃圾車撞倒當場無呼吸心跳送醫不治

林岱樺鳳山造勢 提出高雄港「纜車雙塔」政見

相關新聞

獨／台南夫妻被詐深夜報案遭拒..無奈離去警還罵白痴 市警局記一大過

吳姓民眾被詐騙，深夜前往台南市警新化分局山上分駐所報案，謝姓警員卻一再聲稱報案要到戶籍地的分局，現在有人要報案，在這邊等...

高雄男10萬現金誆騙女66萬泰達幣轉頭逃 5男見義勇為衝馬路逮人

劉姓女子昨晚8時38分和蔡姓男子相約在高市苓雅區路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，雙方談妥以同額現金交付，但蔡男僅付了...

男子到派出所詢問帳戶 警意外查出他同時被2網友騙

台中葉姓男子到台中市大雅警分局六寶派出所詢問帳戶問題，員警從男子手機意外看到他同時被二名網友騙，都是雙方互稱老公和老婆，...

詐團車手扮假幣商 彰化母子被騙130萬元

虛擬貨幣投資風潮正熱，但也成為詐團行騙工具，彰化縣一對母子被害人在YOUTUBE網路平台看到詐團刊登投資課程，加入lin...

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團，16名律師被訴，律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝傳送未公開的書類給朱，監察院...

馬防部爆官兵出租帳戶案 連江地檢署前進軍中揭詐騙新手法

馬祖防衛指揮部日前爆發多名官兵出租個人帳戶，遭犯罪集團用於洗錢、逃漏稅等不法用途，經查涉案人數已超過60人，引發外界對軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。