聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男10萬現金誆騙女66萬泰達幣轉頭逃 5男見義勇為衝馬路逮人
劉姓女子昨晚8時38分和蔡姓男子相約在高市苓雅區路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，雙方談妥以同額現金交付，但蔡男僅付了10萬現金，雙方起爭執，蔡轉頭落跑，5名路過男子以為劉遭欺負，衝過馬路冒險在車陣中逮蔡男扭交警方。
苓雅警分局調查，從事服務業的劉姓女子（38歲）投資虛擬貨幣泰達幣，昨晚8時38分許和蔡姓男子（19歲）約定在苓雅區光華一路與四維二路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣。
原本雙方談妥以同額現金支付，劉女再將泰達幣匯給蔡男，當時蔡男在現場僅拿出10萬現金，劉女清點後確認是真鈔，蔡男以話術誆騙劉先匯泰達幣，後再付清餘款，劉女不疑有他，匯出泰達幣後，要求付清餘款，但蔡卻稱沒錢。
雙方在街頭起爭執，當時一群男子路過，以為是情侶吵架，劉女被欺負，蔡男見人多勢眾，拔腿光華一路與四維二路口交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，拔腿衝過馬路逃逸，5名男子見義勇為尾追，在車陣中逮到蔡男。
警方獲報趕抵，將蔡、劉2人帶回，了解是泰達幣交易糾紛， 警詢後，依詐欺罪將蔡移送高雄地檢署偵辦；另劉女因未依規定交易虛擬貨幣，依違反洗錢防制法一併送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言