獨／台南夫妻被詐深夜報案遭拒..無奈離去警還罵白痴 市警局記一大過

吳姓民眾被詐騙，深夜前往台南市警新化分局山上分駐所報案，謝姓警員卻一再聲稱報案要到戶籍地的分局，現在有人要報案，在這邊等要等兩、三個小時；吳無奈離去，抱怨遭詐騙已經很可憐，警察還不受理報案，市警局將謝記一大過處分，謝不服提告，法院駁回。

判決書指出，吳姓民眾去年5月29日遭到詐騙，致電165專線，165人員詢問吳的現住地後，指引可至山上分駐所；吳深夜與妻子前往，向謝姓警員表示想要報案，謝詢問「你是住哪裡啊？你住哪邊？關廟？」吳妻說「我先生他住在我們山上這」，謝仍稱「戶籍地在哪裡」。

謝主張「你關廟來，你報錯了，你要到關廟那邊啊，要以戶籍地那個餒」，吳說「現住在山上」，謝還是表示「是以戶籍地作為管轄地」、「165反詐專線也弄錯」、「你不能跟他講你住山上」，謝當場要吳拿身分證去歸仁分局。

吳當場再與165聯繫，165人員協助致電溝通，但謝還是稱「怎麼會以他太太呢？學長，這東西都有他的發生地」、「他發生地就是他的戶籍地，我們這裡就不是他的戶籍地」；謝再問吳「165是說你是沒有要去關廟那邊，是這樣？」吳回「啊就說直接要報，我住在這裡」。

謝接著改口推稱「如果你要等我們這邊，你可能要等兩個小時，因為我這也是一個詐騙的當事人」、「你發生的不在我們這邊，不是說你想要怎麼樣」，吳再次回「在這邊發生的啊」，謝仍稱「在我們警察機關的受理是以戶籍地、即使在這裡做完筆錄，關廟那邊也會要求再做一次」。

吳最後無奈問「那我在這等於是什麼都沒有就對了？」謝回「確實啊」，吳只好帶著妻子離去；新化分局勤指中心值班人員當晚11時47分致電給謝，要求謝受理，謝卻稱「他不願意報案」，勤指中心要求謝致電通知吳回來報案，謝卻只確認吳是否已前往關廟，隻字未提可受理。

吳姓民眾隔天凌晨0時12分於關廟分駐所報案，向現場員警表示「我遭詐騙已經很可憐了，想說要報案，又要再跑一趟，心理、精神疲憊」，同時致電110告知謝姓警員不受理案件；在這期間，謝在派出所對另名報案民眾稱吳「這個真的是白癡，幹，又不是住這還在這裡亂」。

謝對另名民眾稱吳「這自己要白癡的，那就白癡的啊，自己買東西買一買又分期付款，這類東西都宣導到不想宣導了，他仍然這樣」、「他自己買東西然後解除，這就真的白癡的啊，沒辦法」，案經警方勘驗山上分駐所監視錄影內容，認定謝拒絕、推諉民眾刑事報案。