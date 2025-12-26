快訊

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

全黑拉布拉多「相思病發作」褪色變熊貓狗 獸醫檢查結果讓全家人看傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

馬防部爆官兵出租帳戶案 連江地檢署前進軍中揭詐騙新手法

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

馬祖防衛指揮部日前爆發多名官兵出租個人帳戶，遭犯罪集團用於洗錢、逃漏稅等不法用途，經查涉案人數已超過60人，引發外界對軍紀鬆動及國安風險的高度關切。為強化國軍官兵對新型態詐騙犯罪的認識與防範能力，連江地方檢察署今天主動走入軍中，與馬防部合作舉辦基層幹部法律座談，盼防堵詐騙破口，嚴防詐騙黑手伸進軍中。

連江地檢署主任檢察官楊翊妘今天前往馬防部，向各單位基層幹部說明近年在科技快速變遷下，詐騙集團不斷翻新的犯案手法，以及官兵可能面臨的法律風險，期盼透過提升基層幹部法治素養，培養反詐「種子教官」，發揮第一線防詐關鍵力量。

楊翊妘指出，隨著網路科技與通訊軟體普及，詐騙手法已高度多元化，常見包括假投資群組、網路購物詐騙、假貸款、假親友聯繫等，並以借用或收購人頭帳戶方式進行金流操作，使帳戶持有人即使自認「未直接犯罪」，仍可能因協助洗錢而觸犯刑責。

為加深官兵印象，楊翊妘現場請官兵實際操作手機，連結至各類可疑網站，逐一說明詐騙話術與陷阱，透過親身檢視的方式，強化官兵對識詐、防詐的實際感受與判斷能力。

楊翊妘強調，國軍官兵肩負守護國家安全的重責大任，唯有具備正確的法治觀念與風險意識，才能在保護自身權益的同時，維護部隊紀律與整體安全。連江地檢署未來也將持續走入軍中及各機關，深化法治宣導，從源頭預防犯罪發生。

與會軍士官也表示，透過實際案例與清楚說明，對詐騙常見態樣及相關法律責任有更具體認識，未來也將回到單位扮演反詐宣導角色，將防詐觀念傳遞給所屬官兵與周遭親友，共同守住國軍的財產安全。

連江地檢署主任檢察官楊翊妘今天前往馬防部，向各單位幹部說明近年詐騙集團不斷翻新的犯案手法，以及官兵可能面臨的法律風險，期盼透過提升基層幹部法治素養，培養反詐「種子教官」。圖／連江地檢署提供
連江地檢署主任檢察官楊翊妘今天前往馬防部，向各單位幹部說明近年詐騙集團不斷翻新的犯案手法，以及官兵可能面臨的法律風險，期盼透過提升基層幹部法治素養，培養反詐「種子教官」。圖／連江地檢署提供
連江地方檢察署今天主動走入軍中，與馬防部合作舉辦基層幹部法律座談，盼防堵詐騙破口，嚴防詐騙黑手伸進軍中。圖／連江地檢署提供
連江地方檢察署今天主動走入軍中，與馬防部合作舉辦基層幹部法律座談，盼防堵詐騙破口，嚴防詐騙黑手伸進軍中。圖／連江地檢署提供

詐騙集團 馬祖

延伸閱讀

馬防部步兵連步槍兵不服長官訓話 徒手攻擊胸判刑1年2月獲緩刑

影／詐騙集團利用普發現金1萬元接連得逞 南警與郭鬼鬼合拍反詐影片

玉山銀公平待客、防詐績優

券商反詐再升級／打詐模範生 實戰大解密

相關新聞

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團，16名律師被訴，律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝傳送未公開的書類給朱，監察院...

馬防部爆官兵出租帳戶案 連江地檢署前進軍中揭詐騙新手法

馬祖防衛指揮部日前爆發多名官兵出租個人帳戶，遭犯罪集團用於洗錢、逃漏稅等不法用途，經查涉案人數已超過60人，引發外界對軍...

媽媽車手通緝7次遭收押 「攜子入監」孩子哭鬧她壓力暴增求交保

台中邱姓女子擔任詐騙集團車手，涉案期間遭通緝多達7次，今年8月遭法院收押，因她育有1歲多小孩無人可照料，因此以「攜子入監...

假醫美董娘誆投資鳳凰電波 年報酬率破300％吸金1.3億落網

巧姓女子誆稱開設美容美體公司，對外還將自己塑造成女強人的事業成功形象，並打出「投資醫美儀器方案」，騙稱和知名醫美診所簽定...

大園男遭威脅支付違約金 警方曝真相守住1萬5

孫男前往銀行準備匯款時，被行員察覺異狀，通報大園警分局員警到場及時攔阻詐騙。圖：讀者提供 桃園市大園區一名39歲孫姓男子，日前在社群軟體上看到貸款廣告，並與對方談妥貸款20萬元，但孫男事後覺得有異欲取

製造假車禍牟利28萬…對方反悔拒分贓 他向警自首揭瘡疤

魏姓、李姓男子因積欠債務需錢孔急，去年9月9日製造假車禍，向保險公司詐領保險金，未料同年底理賠金28萬元一入帳，李卻反悔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。