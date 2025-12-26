馬防部爆官兵出租帳戶案 連江地檢署前進軍中揭詐騙新手法

馬祖防衛指揮部日前爆發多名官兵出租個人帳戶，遭犯罪集團用於洗錢、逃漏稅等不法用途，經查涉案人數已超過60人，引發外界對軍紀鬆動及國安風險的高度關切。為強化國軍官兵對新型態詐騙犯罪的認識與防範能力，連江地方檢察署今天主動走入軍中，與馬防部合作舉辦基層幹部法律座談，盼防堵詐騙破口，嚴防詐騙黑手伸進軍中。

連江地檢署主任檢察官楊翊妘今天前往馬防部，向各單位基層幹部說明近年在科技快速變遷下，詐騙集團不斷翻新的犯案手法，以及官兵可能面臨的法律風險，期盼透過提升基層幹部法治素養，培養反詐「種子教官」，發揮第一線防詐關鍵力量。

楊翊妘指出，隨著網路科技與通訊軟體普及，詐騙手法已高度多元化，常見包括假投資群組、網路購物詐騙、假貸款、假親友聯繫等，並以借用或收購人頭帳戶方式進行金流操作，使帳戶持有人即使自認「未直接犯罪」，仍可能因協助洗錢而觸犯刑責。

為加深官兵印象，楊翊妘現場請官兵實際操作手機，連結至各類可疑網站，逐一說明詐騙話術與陷阱，透過親身檢視的方式，強化官兵對識詐、防詐的實際感受與判斷能力。

楊翊妘強調，國軍官兵肩負守護國家安全的重責大任，唯有具備正確的法治觀念與風險意識，才能在保護自身權益的同時，維護部隊紀律與整體安全。連江地檢署未來也將持續走入軍中及各機關，深化法治宣導，從源頭預防犯罪發生。