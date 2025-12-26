媽媽車手通緝7次遭收押 「攜子入監」孩子哭鬧她壓力暴增求交保

台中邱姓女子擔任詐騙集團車手，涉案期間遭通緝多達7次，今年8月遭法院收押，因她育有1歲多小孩無人可照料，因此以「攜子入監」方式帶著幼兒同入看守所，邱反應孩子會尖叫、哭鬧影響其他人犯，自己壓力暴增更怕轉嫁給小孩，請求具保停押；法院裁定邱2萬元交保，可抗告。

邱女的辯護人主張，邱女是小孩主要照顧者，其子今年8月18日隨母入監，目前已經2歲1個多月，活動力旺盛，面對生活環境突然改變而手足無措，時常與監所內不服管教有尖叫、哭鬧等情形。

辯護人也說，邱小孩的行為，也導致監所內其他被告對此十分不滿，因此和邱女產生嫌隙，邱女心理壓力急遽升高，更恐再將該心理壓力轉嫁給小孩，如此長期對邱的孩子身心健全發展也非妥適。

辯護人說，邱女已經坦承所有犯行，應無羈押必要，其父親願意協助提出1萬元保證金，請求法院予以交保。

台中地院查，邱女因涉嫌詐欺、洗錢、嫌疑重大，且她歷經偵查中第3次通緝才自行到案，有逃亡之虞，今年8月18日予以羈押、11月18日起再延長羈押2月。

中院也發現，邱女另在檢方偵辦他涉犯妨害電腦使用罪案遭通緝1次、偵查中遭通緝1次，審理中又通緝2次。