假醫美董娘誆投資鳳凰電波 年報酬率破300％吸金1.3億落網

巧姓女子誆稱開設美容美體公司，對外還將自己塑造成女強人的事業成功形象，並打出「投資醫美儀器方案」，騙稱和知名醫美診所簽定鳳凰電波等器材等租賃合約，打出年報酬率300%，短短3年內吸金1.3億元，檢警發現她根本利用龐氏騙局，依違反銀行法等將巧送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心指出，2024年11月起獲民眾報案，表示遭「投資醫美儀器租賃方案」詐騙，全案經報請台中地檢署檢察官何建寬，今年7月、9月前後搜索，查獲巧姓主嫌（35歲）等人。

警方查，巧女2022年7月至2025年2月間，多次對外謊稱有管道可引進便宜醫美儀器，並誆稱自己開設的美體美容公司和多家知名醫美診所、大型醫療院所等，簽訂「鳳凰電 波」、「增肌減脂儀」，及「達文西手臂」等儀器租賃合約。

警方說，巧女對外會積極塑造事業成功形象，並和張姓、呂姓及劉姓等共犯，對外向不特定民眾打出年投資報酬率高達18%至300%不顯不相當的假投資合約，藉此吸引投資人資金。

警方發現，巧女收錢後實際上卻未將資金投入購買儀器，她也從未和任何醫療單位或醫美診所簽租賃合約。

警方也說，巧女利用傳統的「龐氏騙局」，將前期投資人資金用於分潤，但後期因前金補不上後金，收入速度跟不上巨額支出，越來越多投資人拿不到分潤甚至血本無歸才爆發。