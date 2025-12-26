快訊

孫男前往銀行準備匯款時，被行員察覺異狀，通報大園警分局員警到場及時攔阻詐騙。圖：讀者提供

桃園市大園區一名39歲孫姓男子，日前在社群軟體上看到貸款廣告，並與對方談妥貸款20萬元，但孫男事後覺得有異欲取消貸款，對方卻語帶威脅要求支付1萬5000元違約金，否則將面臨法律責任，孫男信以為真，今(26)日上午9時許前往銀行準備匯款時，被行員察覺異狀，通報大園警分局員警到場及時攔阻詐騙。

408800 0
大園派出所員警以實際的新聞案例進行勸說，孫男這才恍然大悟驚覺遭詐，感謝員警及時幫忙。圖：讀者提供

大園派出所表示，今日上午接獲轄內銀行通報，孫男欲臨櫃匯款1萬5000元，但行員見他神情不安、語氣緊張，僅說是要支付違約金，但對於細節卻交代不清，疑似遭到詐騙，請警方到場協助。警員莊閎州、王大同獲報前往關心，經一番溝通關懷後，孫男才透露他是在社群軟體上看到貸款廣告，標榜低利息、輕鬆貸等字眼，孫男一時心動與對方聯繫並談妥貸款20萬元，對方即要求他簽立線上電子契約書，後續孫男心生疑慮欲取消貸款，但對方卻語帶威脅要求支付1萬5000元違約金，否則將吃上官司，而對方也知道孫男地址等個人資料，讓孫男心裡更加恐懼。員警檢視對話紀錄後，識破該手法就是常見的假貸款詐騙，並以實際的新聞案例進行勸說，孫男這才恍然大悟驚覺遭詐，感謝員警及時幫忙。

警方呼籲，切勿輕信網路貸款訊息，對於要求先行繳費、支付違約金或恐嚇法律責任者，務必提高警覺，如遇可疑狀況，可撥打165反詐騙專線或110查證，守護自身財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園男遭威脅支付違約金 警方曝真相守住1萬5

詐騙 社群 廣告

