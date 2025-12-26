詐騙入營區敲警鐘 台東警方進軍中揭詐騙陷阱
日前馬祖傳出官兵疑因貪圖小額報酬，將個人帳戶出售或出借給詐騙集團，淪為人頭帳戶，事件曝光後引發軍中震撼，也凸顯詐騙手法已不再只是「被騙錢」，而是進一步滲入營區，誘使官兵成為詐騙鏈條中的一環，衍生嚴重國安風險。
為避免類似情況發生，台東縣警察局刑事警察大隊昨前往陸軍台東地區指揮部太平營區宣講反詐騙專題，透過實際案例說明軍人常見受騙樣態，提醒官兵切勿因一時疏忽而誤觸法網。
警方分析縣內詐欺案受理情形，軍人遭詐案件多以「假交友」為主，宣導員警深入淺出說明詐欺套路，詐騙集團看準軍人族群具穩定薪資、工作環境較封閉特徵，先以網路交友製造曖昧氣氛，博取信任後再以假投資陷阱詐財。
宣導員警強調，近年「人頭帳戶」案件明顯增加，無論是「出售」、「出借」或「代管」帳戶，只要帳戶被用於不法用途，即可能涉及刑法詐欺罪及洗錢防制法，不僅帳戶遭警示凍結，還可能面臨刑責與軍紀處分，後果遠比想像嚴重。
警方也提醒，正規公司絕不會要求員工交付金融卡、密碼或代為領款，官兵若遇可疑狀況，應立即停止操作，撥打165反詐騙諮詢專線，或上警政署「打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法。警察局表示，未來將持續深入營區推動防詐宣導，協助官兵認清風險，避免成為詐騙集團利用的破口。
