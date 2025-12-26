快訊

Wii停產繼續告！任天堂專利戰等15年勝出 侵權廠商要賠2.5億天價費用

朱孝天與相信音樂撕破臉道歉止血！ 昔日「皇帝投胎」言論再被挖出

Switch 2記憶體成本狂漲41％！主機賣愈多虧愈多 恐面臨漲價危機

詐騙入營區敲警鐘 台東警方進軍中揭詐騙陷阱

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

日前馬祖傳出官兵疑因貪圖小額報酬，將個人帳戶出售或出借給詐騙集團，淪為人頭帳戶，事件曝光後引發軍中震撼，也凸顯詐騙手法已不再只是「被騙錢」，而是進一步滲入營區，誘使官兵成為詐騙鏈條中的一環，衍生嚴重國安風險。

為避免類似情況發生，台東縣警察局刑事警察大隊昨前往陸軍台東地區指揮部太平營區宣講反詐騙專題，透過實際案例說明軍人常見受騙樣態，提醒官兵切勿因一時疏忽而誤觸法網。

警方分析縣內詐欺案受理情形，軍人遭詐案件多以「假交友」為主，宣導員警深入淺出說明詐欺套路，詐騙集團看準軍人族群具穩定薪資、工作環境較封閉特徵，先以網路交友製造曖昧氣氛，博取信任後再以假投資陷阱詐財。

宣導員警強調，近年「人頭帳戶」案件明顯增加，無論是「出售」、「出借」或「代管」帳戶，只要帳戶被用於不法用途，即可能涉及刑法詐欺罪及洗錢防制法，不僅帳戶遭警示凍結，還可能面臨刑責與軍紀處分，後果遠比想像嚴重。

警方也提醒，正規公司絕不會要求員工交付金融卡、密碼或代為領款，官兵若遇可疑狀況，應立即停止操作，撥打165反詐騙諮詢專線，或上警政署「打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法。警察局表示，未來將持續深入營區推動防詐宣導，協助官兵認清風險，避免成為詐騙集團利用的破口。

台東縣警察局刑事警察大隊昨前往陸軍台東地區指揮部太平營區，針對官兵進行反詐騙專題宣講。圖／台東縣警察局提供
台東縣警察局刑事警察大隊昨前往陸軍台東地區指揮部太平營區，針對官兵進行反詐騙專題宣講。圖／台東縣警察局提供

詐騙集團 軍人

延伸閱讀

茶行包軍方資訊維護竟讓停權前老闆進場 顧立雄：驗收合格才是重點

士官二專班學員陸專受訓簽賭百家樂 還未任官先遭勒退判拘20天

易成詐騙目標？馬防部爆官兵租帳戶當詐團人頭 檢警這樣說

海軍上兵嫌雷達站太無聊？ 沉迷「娛樂城」9個月遭勒退還被判2月刑

相關新聞

選民服務變黑吃黑！屏東縣議員郭再添服務處成刑場 首波11人起訴

屏東縣前議員郭再添介入選民財務糾紛，竟成為「黑吃黑」凶嫌，因談判破裂就將對方派出的談判代表囚禁凌虐，甚至拿燙紅的鐵湯匙烙...

檢追太子集團洗錢案 「爆乳女特助」劉純妤當庭痛哭 涉詐50萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，發現陸籍幹部李添在東窗事發後，曾指示親信李守禮，將信義區招待清空，檢方今2度約...

太子集團在台洗錢8人羈押 女特助、4工程師平安夜低調應訊

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、組織犯罪、賭博、詐欺，台北地檢署11月起偵辦，歷經4波搜索拘提專案...

桃園警局揭曉打詐成果 3大主軸防治詐騙奏效

依據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今(114)年7月桃園市警察局受理1887件，財損達12億1598萬餘元、114年9月受理1644件…

掉詐騙陷阱想領150萬被勸阻 婦人好執著竟換銀行再試

基隆市1名婦人中了詐騙集團圈套，跟行員說要買房子，解約300萬元定存。因為改存活儲未領出，行員照辦。過些天再到銀行想領1...

她看直播相中翡翠手鐲 下單匯款時 對方已成警示戶 沒匯成、保住錢

喜愛玉飾的顏姓女子，看上網路直播主兜售的2件翡翠手鐲。她要匯款時，可能因有人已被騙，匯入帳戶已列警示帳戶，銀行通報警方勸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。