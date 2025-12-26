快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

製造假車禍牟利28萬…對方反悔拒分贓 他向警自首揭瘡疤

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

魏姓、李姓男子因積欠債務需錢孔急，去年9月9日製造假車禍，向保險公司詐領保險金，未料同年底理賠金28萬元一入帳，李卻反悔未依約分贓，魏心有不甘向警方自首而查獲，李坦承犯行但未賠償保險公司，法官認李、魏共同犯詐欺取財罪分別判刑6月、拘役30日，並沒收犯罪所得。

檢警調查，魏、李於去年8月中旬，共同謀議製造假車禍詐領並瓜分保險金，魏除已同年7月底已向保險公司投保汽車強制保險外，同年9月6日再向加碼投保第三人責任保險，提高總保險額度。

去年9月9日1時40分許，魏開車，李則騎機車，共同前往台南白河區大德街與中山路口前，由李騎機車故意撞擊轎車數下，製造假車禍並報警處理。

魏謊稱車禍肇事向保險公司申請理賠，並由李提供理賠單據等資料，致保險公司一時不察，同意理賠李28萬元，同年12月27日匯款28萬元至郵局帳戶。但因李未依約分贓，魏心有不甘今年1月2日向警方自首，經警持搜索票至李住處扣得其郵局帳戶金融卡、存摺，及他用來拍攝假車禍的手機1支。

李於警詢中坦白承認，並有2人道路交通事故談話紀錄表、道路交通事故現場圖、調查報告及照片、保險公司理賠處理報告書、李修車單據、門診收據及2人LINE對話紀錄等佐證，事證明確。

台南地院審酌，魏、李2人為牟利，竟製造假車禍，再向保險公司申請理賠，無端耗費社會資源，法治觀念顯有偏差。惟念及魏犯後自首犯行，配合檢警調查李，且魏就理賠金分毫未取，李雖也坦認犯行，但迄今未賠償保險公司，也未主動繳交犯罪所得。

法官認魏共同犯詐欺取財罪處拘役30日；李共同犯詐欺取財罪處有期徒刑6月，未扣案犯罪所得28萬元沒收，可上訴。

台南地院審酌，李、魏2人為牟利，竟製造假車禍，再向保險公司申請理賠，認李、魏共同犯詐欺取財罪，分別判刑6月、拘役30日，未扣案犯罪所得28萬元沒收。圖／本報資料照
台南地院審酌，李、魏2人為牟利，竟製造假車禍，再向保險公司申請理賠，認李、魏共同犯詐欺取財罪，分別判刑6月、拘役30日，未扣案犯罪所得28萬元沒收。圖／本報資料照

保險 車禍 交通事故 詐欺

延伸閱讀

誠品南西店公共意外責任險會否理賠？保險局這麼說

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

無差別攻擊 保險理賠四重點

北捷隨機殺人事件是否為恐攻 將影響死傷者理賠權益

相關新聞

選民服務變黑吃黑！屏東縣議員郭再添服務處成刑場 首波11人起訴

屏東縣前議員郭再添介入選民財務糾紛，竟成為「黑吃黑」凶嫌，因談判破裂就將對方派出的談判代表囚禁凌虐，甚至拿燙紅的鐵湯匙烙...

大園男遭威脅支付違約金 警方曝真相守住1萬5

孫男前往銀行準備匯款時，被行員察覺異狀，通報大園警分局員警到場及時攔阻詐騙。圖：讀者提供 桃園市大園區一名39歲孫姓男子，日前在社群軟體上看到貸款廣告，並與對方談妥貸款20萬元，但孫男事後覺得有異欲取

製造假車禍牟利28萬…對方反悔拒分贓 他向警自首揭瘡疤

魏姓、李姓男子因積欠債務需錢孔急，去年9月9日製造假車禍，向保險公司詐領保險金，未料同年底理賠金28萬元一入帳，李卻反悔...

檢追太子集團洗錢案 「爆乳女特助」劉純妤當庭痛哭 涉詐50萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，發現陸籍幹部李添在東窗事發後，曾指示親信李守禮，將信義區招待清空，檢方今2度約...

太子集團在台洗錢8人羈押 女特助、4工程師平安夜低調應訊

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、組織犯罪、賭博、詐欺，台北地檢署11月起偵辦，歷經4波搜索拘提專案...

桃園警局揭曉打詐成果 3大主軸防治詐騙奏效

依據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今(114)年7月桃園市警察局受理1887件，財損達12億1598萬餘元、114年9月受理1644件…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。