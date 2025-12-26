製造假車禍牟利28萬…對方反悔拒分贓 他向警自首揭瘡疤

魏姓、李姓男子因積欠債務需錢孔急，去年9月9日製造假車禍，向保險公司詐領保險金，未料同年底理賠金28萬元一入帳，李卻反悔未依約分贓，魏心有不甘向警方自首而查獲，李坦承犯行但未賠償保險公司，法官認李、魏共同犯詐欺取財罪分別判刑6月、拘役30日，並沒收犯罪所得。

檢警調查，魏、李於去年8月中旬，共同謀議製造假車禍詐領並瓜分保險金，魏除已同年7月底已向保險公司投保汽車強制保險外，同年9月6日再向加碼投保第三人責任保險，提高總保險額度。

去年9月9日1時40分許，魏開車，李則騎機車，共同前往台南白河區大德街與中山路口前，由李騎機車故意撞擊轎車數下，製造假車禍並報警處理。

魏謊稱車禍肇事向保險公司申請理賠，並由李提供理賠單據等資料，致保險公司一時不察，同意理賠李28萬元，同年12月27日匯款28萬元至郵局帳戶。但因李未依約分贓，魏心有不甘今年1月2日向警方自首，經警持搜索票至李住處扣得其郵局帳戶金融卡、存摺，及他用來拍攝假車禍的手機1支。

李於警詢中坦白承認，並有2人道路交通事故談話紀錄表、道路交通事故現場圖、調查報告及照片、保險公司理賠處理報告書、李修車單據、門診收據及2人LINE對話紀錄等佐證，事證明確。

台南地院審酌，魏、李2人為牟利，竟製造假車禍，再向保險公司申請理賠，無端耗費社會資源，法治觀念顯有偏差。惟念及魏犯後自首犯行，配合檢警調查李，且魏就理賠金分毫未取，李雖也坦認犯行，但迄今未賠償保險公司，也未主動繳交犯罪所得。