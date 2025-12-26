快訊

選民服務變黑吃黑！屏東縣議員郭再添服務處成刑場 首波11人起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

屏東縣前議員郭再添介入選民財務糾紛，竟成為「黑吃黑」凶嫌，因談判破裂就將對方派出的談判代表囚禁凌虐，甚至拿燙紅的鐵湯匙烙燒被害人後頸，橋頭地院首波對11名涉案人判刑1年1個月至1年9個月不等刑期，但郭再添因另外一起案件逃亡中行蹤不明，需另行審結、尚未判刑。

判決指出，郭再添的一名黃姓選民，因為擔任詐騙集團車手疑似侵吞贓款200多萬元，遭到詐騙集團教訓毆打，黃姓選民因此找上郭再添求助，由郭再談在去年10月替他「出頭」談判，找詐騙集團協調，並由詐團派出代表前往郭再添的服務處「喬」。

不過詐團代表依約前往郭再添服務處後，因為雙方談判破裂，竟然當場就被郭再添等人控制行動，直接持鐵棍圍毆、鐵鏈綑綁，服務處瞬間淪為「刑場」，期間雖有警方前來盤查，但都被打發離開，郭再添等人為了怕警方找麻煩，乾脆將被害人轉往郭再添妻子經營的民宿繼續囚禁凌虐，隨後又輾轉遷往屏東及高雄旗山等地的隱密工寮。

郭再添等人手段凶殘，不僅以鐵鏈拴人，還喪心病狂地以「燒紅湯匙」燙灼被害人後頸，並且在轉移途中，直接將被害人塞入狹小的木箱內，用貨車載往高雄旗山的工寮囚禁，直到2天後家屬報案才利用手機定位，由警方攻堅將人救出。

橋頭地院審理後認為，被告等人法治觀念薄弱，雖然多數被告坦承犯行，但其中負責凌虐現場監督的組長高姓男子矢口否認參與凌虐，但法官卻發現他在被害人被凌虐時，還在一旁「看戲」，無視法治的態度極其傲慢。

法官因此將這名高姓組長判刑最重、依犯三人以上共同攜帶兇器私行拘禁罪判處1年9個月有期徒刑，其餘10名同夥則判1年1個月到1年8個月不等刑期，但潛逃中的郭再添及另名顏姓男子則將由法院另行審結。全案仍可上訴。

屏東縣前議員郭再添今年5月入監前落跑，檢方發布通緝。圖／取自法務部調查局網站
屏東縣前議員郭再添今年5月入監前落跑，檢方發布通緝。圖／取自法務部調查局網站

詐騙集團 被害人 屏東縣

