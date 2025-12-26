聽新聞
0:00 / 0:00
選民服務變黑吃黑！屏東縣議員郭再添服務處成刑場 首波11人起訴
屏東縣前議員郭再添介入選民財務糾紛，竟成為「黑吃黑」凶嫌，因談判破裂就將對方派出的談判代表囚禁凌虐，甚至拿燙紅的鐵湯匙烙燒被害人後頸，橋頭地院首波對11名涉案人判刑1年1個月至1年9個月不等刑期，但郭再添因另外一起案件逃亡中行蹤不明，需另行審結、尚未判刑。
判決指出，郭再添的一名黃姓選民，因為擔任詐騙集團車手疑似侵吞贓款200多萬元，遭到詐騙集團教訓毆打，黃姓選民因此找上郭再添求助，由郭再談在去年10月替他「出頭」談判，找詐騙集團協調，並由詐團派出代表前往郭再添的服務處「喬」。
不過詐團代表依約前往郭再添服務處後，因為雙方談判破裂，竟然當場就被郭再添等人控制行動，直接持鐵棍圍毆、鐵鏈綑綁，服務處瞬間淪為「刑場」，期間雖有警方前來盤查，但都被打發離開，郭再添等人為了怕警方找麻煩，乾脆將被害人轉往郭再添妻子經營的民宿繼續囚禁凌虐，隨後又輾轉遷往屏東及高雄旗山等地的隱密工寮。
郭再添等人手段凶殘，不僅以鐵鏈拴人，還喪心病狂地以「燒紅湯匙」燙灼被害人後頸，並且在轉移途中，直接將被害人塞入狹小的木箱內，用貨車載往高雄旗山的工寮囚禁，直到2天後家屬報案才利用手機定位，由警方攻堅將人救出。
橋頭地院審理後認為，被告等人法治觀念薄弱，雖然多數被告坦承犯行，但其中負責凌虐現場監督的組長高姓男子矢口否認參與凌虐，但法官卻發現他在被害人被凌虐時，還在一旁「看戲」，無視法治的態度極其傲慢。
法官因此將這名高姓組長判刑最重、依犯三人以上共同攜帶兇器私行拘禁罪判處1年9個月有期徒刑，其餘10名同夥則判1年1個月到1年8個月不等刑期，但潛逃中的郭再添及另名顏姓男子則將由法院另行審結。全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言