檢追太子集團洗錢案 「爆乳女特助」劉純妤當庭痛哭 涉詐50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦<a href='/search/tagging/2/太子集團' rel='太子集團' data-rel='/2/243404' class='tag'><strong>太子集團</strong></a><a href='/search/tagging/2/洗錢' rel='洗錢' data-rel='/2/110480' class='tag'><strong>洗錢</strong></a>案，2度約談陸籍<a href='/search/tagging/2/幹部' rel='幹部' data-rel='/2/191046' class='tag'><strong>幹部</strong></a>李添特助劉純妤，她50萬交保後露出清純大學生模樣，與先前被約時的「爆乳」裝扮判若兩人。 記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，2度約談陸籍幹部李添特助劉純妤，她50萬交保後露出清純大學生模樣，與先前被約時的「爆乳」裝扮判若兩人。 記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出洗錢案爆發後，該集團陸籍幹部曾指示在台成員，將信義區招待所的貴重物品清空，檢方24日2度約談陸籍幹部李添在台特助劉純妤，劉女先前因穿爆乳裝出庭、15萬交保時燦笑，引發網路熱議，劉女此次穿大學T、戴棒球帽應訊，劉女開庭時爆哭，供稱從未想過自己會變成媒體關注焦點、壓力真的很大，檢方訊後依詐欺罪命其50萬交保。

同案約談的天旭工程師蔡震天25萬交保、詹凱傑20萬交保、陳奕宏12萬交保、劉奕志10萬交保。

據調查，李添在台期間，聘請曾任空姐的劉純妤擔任天旭公司CEO特助，負責李添在台生活大小事，但劉女供稱她未參與集團洗錢案，只是幫忙處理公司交辦事項，對於自己成為各界關注焦點，她感到壓力很大，說到一半不禁悲從中來，眼淚直流。

劉純妤今年11月首度被約談到案時，檢方命她15萬元交保，她當時步出地檢署面露笑容，加上身穿格子襯衫、低胸上衣展露好身材，瞬間成為關注焦點，也引發各界議論交保金是否過低。

檢察官24日指揮警方約談劉女及蔡震天等工程師到案，劉女晚間以俐落短髮造型現身北檢，她頭戴韓星Jisoo愛牌Emis潮帽、面著黑色口罩、身穿深藍色大學T，未發一語進入北檢，偵訊結束後也站在律師後方快速進入候審室。

檢調追查，太子集團在台設有「現金流組織」，由地下匯兌成員王俊國轉交集團金流給天旭公司，疑用來支付豪華遊艇維護費、陸籍高階幹部來台開銷等；檢方本月搜索王俊國住處，查扣約1300萬台幣及外幣現金，但對金錢來源交代不清，被檢方聲押獲准，是全案第8個羈押被告。

太子集團創辦人陳志陸籍親信李添在台女特助劉純妤，24日被檢方2度約談到案、劉女當庭痛哭坦承壓力很大，訊後50萬元交保。記者季相儒／攝影
太子集團創辦人陳志陸籍親信李添在台女特助劉純妤，24日被檢方2度約談到案、劉女當庭痛哭坦承壓力很大，訊後50萬元交保。記者季相儒／攝影

幹部 洗錢 太子集團 現金流 地下匯兌

相關新聞

檢追太子集團洗錢案 「爆乳女特助」劉純妤當庭痛哭 涉詐50萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出洗錢案爆發後，該集團陸籍幹部曾指示在台成員，將信義區招待所的貴重物品清空，檢方今2度約...

太子集團在台洗錢8人羈押 女特助、4工程師平安夜低調應訊

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、組織犯罪、賭博、詐欺，台北地檢署11月起偵辦，歷經4波搜索拘提專案...

桃園警局揭曉打詐成果 3大主軸防治詐騙奏效

依據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今(114)年7月桃園市警察局受理1887件，財損達12億1598萬餘元、114年9月受理1644件…

掉詐騙陷阱想領150萬被勸阻 婦人好執著竟換銀行再試

基隆市1名婦人中了詐騙集團圈套，跟行員說要買房子，解約300萬元定存。因為改存活儲未領出，行員照辦。過些天再到銀行想領1...

她看直播相中翡翠手鐲 下單匯款時 對方已成警示戶 沒匯成、保住錢

喜愛玉飾的顏姓女子，看上網路直播主兜售的2件翡翠手鐲。她要匯款時，可能因有人已被騙，匯入帳戶已列警示帳戶，銀行通報警方勸...

反詐裁罰Meta不痛不癢 藍委促外交交涉

「今年因詐騙共罰Meta約1850萬，這對Meta根本沒影響，應多跟美國政府反映！」藍委黃健豪24日質詢時強調，跟美國反映Meta屢傳詐騙才能從源頭解決問題，就像國際跟泰國反映詐騙園區，泰國軍方便前往掃蕩一樣。數發部長林宜敬也承諾會加強跟Meta宣導，也當場喊話Meta要重視商譽。

