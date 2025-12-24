聽新聞
太子集團在台洗錢8人羈押 女特助、4工程師平安夜低調應訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、組織犯罪、賭博、詐欺，台北地檢署11月起偵辦，歷經4波搜索拘提專案，迄今累計8人羈押獲准。檢察官今傳喚日前15萬交保面帶笑容離去的天旭公司特助劉純妤，及4名天旭公司工程師共5人到案釐清案情。劉女今晚身穿大學Ｔ，及肩短髮造型搭配韓牌Emis帽子現身，媒體問劉「你跟李添什麼關係？」劉雙手緊抓包包，未發一語快步進入北檢應訊。

太子集團創辦人陳志的陸籍親信李添，聘請曾任空姐的劉純妤擔任天旭公司CEO特助，負責李添在台生活大小事，今年11月間檢察官複訊劉依職權命15萬元交保，劉當時步出地檢署面露笑容，加上身穿格子襯衫、低胸上衣展露身材，面露笑容，瞬間成為關注焦點。

檢方今指揮北市警局內湖分局、刑事警察局約談劉女及4名天旭工程師，今傍晚陸續移送複訊，劉女抵達北檢複訊，以及肩短髮造型現身，頭戴韓國小眾品牌Emis帽、面著黑色口罩、身穿深藍色大學T，未發一語快步進入北檢應訊。

專案小組追查，太子集團涉利用境外公司在台設立OBU帳戶，匯入贓款至天旭國際與尼爾公司在台洗錢；太子集團另在台設有「現金流組織」，王俊國涉轉交集團轉匯的金流給天旭公司，疑支付陸籍高階幹部來台開銷。

檢方本月搜索王俊國台北、彰化住處，查扣約1300萬元新台幣及外幣現金，王交代不清金流來源遭羈押獲准，成為本案被羈押的第8人。檢方今天傳喚天旭公司特助劉純妤，及詹、蔡、劉、陳姓工程師到案，釐清相關案情。

檢方日前羈押太子集團共犯、核心幹部等8人，包含天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，及協助管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。

太子集團創辦人陳志陸籍親信李添，在台聘請曾任空姐的劉純妤擔任特助，劉女身穿大學Ｔ、頭戴韓國小眾品牌Emis帽、黑色口罩，經傳喚到北檢應訊。記者季相儒／攝影
