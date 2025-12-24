快訊

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

桃園警局揭曉打詐成果 3大主軸防治詐騙奏效

統計自今年1月至11月，警察局共查獲詐欺集團319件、逮捕犯嫌2689人。圖：警方提供

依據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今(114)年7月桃園市警察局受理1887件，財損達12億1598萬餘元、114年9月受理1644件，財損7億6980萬餘元，至114年11月受理1406件，財損5億8975萬餘元，顯示桃市警局受理詐欺案件件數及財損金額均呈現趨穩定下降。

統計自今年1月至11月，警察局共查獲詐欺集團319件、逮捕犯嫌2689人；另查緝詐欺車手1487件、犯嫌1746人。與此同時，在警民合作方面也展現成果，透過與金融機構合作，成功攔阻詐騙匯款金額達10億2465萬餘元，充分展現警方與社會攜手防詐的成效。

警察局說明，該局針對外籍車手加強打擊，成立「打手專案」LINE群組，供各單位及時提供車手提領影像及資訊，希冀透過情資共享盡速查緝到案，以遏阻詐欺犯罪發生。自114年9月至11月，警察局共計查獲60名外籍車手，其中以馬來西亞籍佔27名、越南籍佔14名居多，經分析上述外籍車手多持觀光簽證入台，從事車手行為。警察局因應外籍車手驟增，除加強轄內旅宿業清查外，並宣導超商店員及計程車司機積極提供情資檢舉，經審核通過最高可獲得獎勵金1萬元。

警察局於防制詐欺方面，亦有多項作為，刑警大隊創立FB粉專「桃園刑大預防犯罪宣導」及YouTube頻道「桃園刑大預防犯罪宣導」，即時更新最新之防詐資訊，並每月召開「打詐儀錶板暨識詐記者會」，公布每月打詐成效及邀請詐騙被害人現身說法，分享自身遭詐騙之經歷。

此外，也透過產官合作模式，領先全國研發「AI巡防系統」，該系統導入移動式車牌辨識技術，最初用於自動辨識失竊、侵占、遺失車輛，以及後續擴充的AB車、註銷車牌與重大刑案通報車輛等協尋任務。今年功能再進化， AI巡防系統從原有的失竊、侵占、遺失車輛示警，進一步整合犯罪大數據分析，發展出針對特定犯罪態樣的即時預警功能。尤其首要推出的「車手提領熱點示警」，即是針對日益猖獗的詐欺犯罪。桃市警局投入大量心血，運用科技執法設備及大數據分析技術，針對轄內詐欺車手頻繁提款的熱點區域，就其地理位置、交通特性及提領時段等面向進行深度分析。在有限的警力下，此舉能實現最有效率的警力投放，對詐欺熱點進行重點打擊。

警察局強調，將持續以「精準打擊、科技偵防、擴大宣導」三大主軸推動打詐工作。透過警方嚴正執法與社會各界攜手合作，定能有效降低詐騙案件發生率，守護市民財產安全，營造更安心的生活環境。

桃園警局揭曉打詐成果 3大主軸防治詐騙奏效

