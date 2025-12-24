快訊

掉詐騙陷阱想領150萬被勸阻 婦人好執著竟換銀行再試

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名婦人中了詐騙集團圈套，跟行員說要買房子，解約300萬元定存。因為改存活儲未領出，行員照辦。過些天再到銀行想領150萬元，行員起疑，通報警方聯絡上婦人的兒子，得知她兩天前去另家銀行領錢被勸阻，竟還不死心。他家沒有要買房子，感謝行員和警察保住媽媽的錢。

1名婦人到郵局表示，要把分別是200萬元、100萬元的定存單解約，郵局經理詢問原因，她說正在看房，準備用來房子。因為她只是解除定存，300萬元仍在帳戶內，因此為她辦理解約。

這名婦人過了一段時日又到郵局，表示要從帳內領出150萬元。郵局人員詢問用途，她還是說要買房子，想領出來付頭期款。郵局人員問她，為什麼不用匯款的比較安全，並從婦人的回話中發生異狀，通報警方到場協助。

員警問婦人，她的家人知道買房子這件事嗎？她說知道，但不知道什麼時候要買。員警詢問能不能提供家人電話，警方聯絡確認一下，她說不用。

警方和郵局人員希望婦人提供買房相關文件，她說還沒有買，怎麼會有文件。她也不是透過仲介買屋，而是很多的朋友，很老實的朋友介紹，因為要簽約了，所以才來領錢付頭期款。

警方說，如果沒有買房的證明文件，能不能出示和朋友聯絡買房的對話紀錄，讓大家相信她沒有遇上詐騙集團。婦人也說不用，朋友不會騙她。

員警在勸阻婦人同時，派出所已聯絡上婦人的兒子，通知他到郵局了解狀況。她的兒子到場時說，兩天前他的媽媽也要去領錢，他接到通知到場，跟郵局人員說他家沒有要買房，並陪媽媽回家。他有提醒媽媽不要被騙，沒想到媽媽又到郵局要領出存款，感謝郵局人員和警方協助勸阻。

基隆市警局刑事警察大隊長薛光明今天說，警方持續向金融機構宣導，民眾臨櫃辦理儲匯業務民眾，如有緊張、急迫、時常關注手機訊息等異常狀態，或以親友借貸、房屋修繕等說詞回應詢問，以及金融帳戶金流顯有異常，應通報警方派員到場協助了解。

這次能夠成功攔阻這名婦人被騙，保住她的150萬元，就是因為郵局人員落實關懷提問，發現有遭詐騙徵兆，立即通報警方到場，並以實際案例勸說，聯絡家屬出面等方式，成功保住婦人的積蓄。

基市警察局長林信雄表示，一般平民老百姓要多久才能存到150萬元，這是錢可能是他們養老的老本，如果被騙走了，未來需要用錢的時候，一定會非常的難過。

林信雄說，警察會跟金融機構合作阻詐是職責，不敢說是行善積德，但相信努力完成，就可以減少民眾被騙、被傷害的機會，並維繫家人的情感。

基隆市警局刑事警察大隊長薛光明（右）今天說，金融機構人員落實關懷提問，發現民眾有遭詐騙徵兆通報警方，有助防止民眾被騙。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警局刑事警察大隊長薛光明（右）今天說，金融機構人員落實關懷提問，發現民眾有遭詐騙徵兆通報警方，有助防止民眾被騙。記者邱瑞杰／攝影

