她看直播相中翡翠手鐲 下單匯款時 對方已成警示戶 沒匯成、保住錢

喜愛玉飾的顏姓女子，看上網路直播主兜售的2件翡翠手鐲。她要匯款時，可能因有人已被騙，匯入帳戶已列警示帳戶，銀行通報警方勸阻。顏女今天出面說明經歷，感謝行員和員警幫忙才沒被騙，也提醒其他民眾不要上當。

基隆市警察局今天公布年11月詐欺案件概況，刑事警察大隊長薛光明說，共受理207案，較10月減少7件。被害人損失共6465萬元，較上月增加330萬元。上月詐騙案件類型以網路購物最多，其次依序是假投資、色情應召和假交友，這幾類加起來占61%。

警方也安排接受銀行和警方勸阻的顏小姐說明受騙過程，提供其他民眾參考。顏女說，她曾做了玉器小買賣，先前看到直播主直播賣玉器，她看上2件玉手鐲，並依指示到銀行臨櫃匯款時，行員發現她要匯入的帳戶，是剛被監管的警示帳戶，阻止她匯款，因此沒有被騙。

基市警察局長林信雄說，上月案件以網路購物詐騙最多，金額還是以投資詐騙最高。顏小姐看網路直播網購玉手鐲，幸好合作金庫行員好心提醒，才沒被騙。警政署持續努力防制詐騙，案件比去年減少，但總財損金額還是很高。如何持續打擊詐騙，以及防止民眾被騙，是警方持續努力的方向。

網路購物成了基隆上月最多的詐騙案型態，薛光明提醒民眾，除了常見的「一頁式廣告」詐騙陷阱，詐騙集團也會利用知名物流交易平台進行詐騙，千萬不要輕信受騙。

薛光明說，詐團成員常偽裝成假買家或客服，引導民眾使用「7-11賣貨便」、「全家好賣+」等交易平台，再謊稱「無法下單」、「訂單錯誤」或「未簽署金流認證服務」，隨即傳送假冒平台客服的連結，要求民眾加入LINE群組後，由自稱「銀行專員」的詐團成員，誘導操作網路銀行轉帳，或要求交付「無卡提款驗證碼」，名義是進行「身分認證」，其實是要趁機盜取帳戶內款項。