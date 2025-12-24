反詐裁罰Meta不痛不癢 藍委促外交交涉

藍委提醒數發部，若要打詐需要加強科技公司母國的溝通，從源頭要求社群平台更積極配合。（直播截圖）

「今年因詐騙共罰Meta約1850萬，這對Meta根本沒影響，應多跟美國政府反映！」藍委黃健豪24日質詢時強調，跟美國反映Meta屢傳詐騙才能從源頭解決問題，就像國際跟泰國反映詐騙園區，泰國軍方便前往掃蕩一樣。數發部長林宜敬也承諾會加強跟Meta宣導，也當場喊話Meta要重視商譽。

跟美國反映Meta

立法院交通委員會邀請數發部部長林宜敬、行政院打擊詐欺指揮中心等部會就「社群平台打詐成效」進行專題報告並備質詢。國民黨立委黃健豪指出，Meta（臉書與IG的子公司）今年在台灣營收有望達到160億美元，但數發部今年針對Meta違反反詐相關法規，僅裁罰1850萬，甚至不超過Meta一小時廣告投放的收入。

「這對Meta來說根本不痛不癢！」黃健豪指出，泰國接獲國際反應邊境的詐騙園區有大量黑幫與組織從事境外詐騙，因此便派軍隊前往掃蕩，解決詐騙應該從源頭解決，對於Meta來說，就應該積極跟美國政府反映Meta屢傳詐騙，增加外交交涉，否則Meta很難因為這些罰則就加強掃蕩詐騙帳號與廣告。

身分驗證防孤狼犯罪

對此，數發部長林宜敬表示，根據數發部通報網，Meta去年攔獲24萬則詐騙訊息後，有將相關訊息放入AI協助辨識，今年已經攔截780萬則針對台灣的詐騙行為。

他也說，Meta一開始比較消極，但後來跟政府的配合度有增加，但還是要提醒Meta，很多國人對於Meta反詐力道頗為不滿，為了企業商譽應更積極配合。

民進黨立委何欣純則關注說，1219事件的兇嫌在網路上購買13把長短刀，平常網路詐騙都是在交易平台作為斷點，但如今孤狼式犯罪很多資源都來自網購，數發部要如何針對小包裹的輸入機制加強管控？

林宜敬回應，研議未來危險物品無身分證明不能購買、購買後要留下身分證明資料，若購買數量不正常，會透過資料匯流主動偵查。

