台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

藍委提醒數發部，若要打詐需要加強科技公司母國的溝通，從源頭要求社群平台更積極配合。（直播截圖）
「今年因詐騙共罰Meta約1850萬，這對Meta根本沒影響，應多跟美國政府反映！」藍委黃健豪24日質詢時強調，跟美國反映Meta屢傳詐騙才能從源頭解決問題，就像國際跟泰國反映詐騙園區，泰國軍方便前往掃蕩一樣。數發部長林宜敬也承諾會加強跟Meta宣導，也當場喊話Meta要重視商譽。

跟美國反映Meta

立法院交通委員會邀請數發部部長林宜敬、行政院打擊詐欺指揮中心等部會就「社群平台打詐成效」進行專題報告並備質詢。國民黨立委黃健豪指出，Meta（臉書與IG的子公司）今年在台灣營收有望達到160億美元，但數發部今年針對Meta違反反詐相關法規，僅裁罰1850萬，甚至不超過Meta一小時廣告投放的收入。

「這對Meta來說根本不痛不癢！」黃健豪指出，泰國接獲國際反應邊境的詐騙園區有大量黑幫與組織從事境外詐騙，因此便派軍隊前往掃蕩，解決詐騙應該從源頭解決，對於Meta來說，就應該積極跟美國政府反映Meta屢傳詐騙，增加外交交涉，否則Meta很難因為這些罰則就加強掃蕩詐騙帳號與廣告。

身分驗證防孤狼犯罪

對此，數發部長林宜敬表示，根據數發部通報網，Meta去年攔獲24萬則詐騙訊息後，有將相關訊息放入AI協助辨識，今年已經攔截780萬則針對台灣的詐騙行為。

他也說，Meta一開始比較消極，但後來跟政府的配合度有增加，但還是要提醒Meta，很多國人對於Meta反詐力道頗為不滿，為了企業商譽應更積極配合。

民進黨立委何欣純則關注說，1219事件的兇嫌在網路上購買13把長短刀，平常網路詐騙都是在交易平台作為斷點，但如今孤狼式犯罪很多資源都來自網購，數發部要如何針對小包裹的輸入機制加強管控？

林宜敬回應，研議未來危險物品無身分證明不能購買、購買後要留下身分證明資料，若購買數量不正常，會透過資料匯流主動偵查。

詐騙 美國 林宜敬

她看直播相中翡翠手鐲 下單匯款時 對方已成警示戶 沒匯成、保住錢

喜愛玉飾的顏姓女子，看上網路直播主兜售的2件翡翠手鐲。她要匯款時，可能因有人已被騙，匯入帳戶已列警示帳戶，銀行通報警方勸...

反詐裁罰Meta不痛不癢 藍委促外交交涉

「今年因詐騙共罰Meta約1850萬，這對Meta根本沒影響，應多跟美國政府反映！」藍委黃健豪24日質詢時強調，跟美國反映Meta屢傳詐騙才能從源頭解決問題，就像國際跟泰國反映詐騙園區，泰國軍方便前往掃蕩一樣。數發部長林宜敬也承諾會加強跟Meta宣導，也當場喊話Meta要重視商譽。

清水男為外國女網友解約保單20萬 警聯繫兄長才驚醒險墜愛情陷阱

台中清水50歲許男遇網戀詐騙，日前在網路社群認識外國女網友後墜入情網，對方以來台相見需要用錢為由，讓許男準備解除保單提領...

鍾東錦肖像遭盜用賣油甘 農業處長陳樹義也遭AI行銷苗栗大閘蟹黃

苗栗縣政府積極推廣行銷縣內農特產品，日前繼縣長鍾東錦肖像遭盜用賣油甘，近日網路又出現以人工智慧（AI）技術盜用農業處長陳...

彰化溪湖公所臉書被盜 才藝課程釣民眾上鉤鎮長痛斥詐團惡劣

詐騙集團已入侵公部門臉書!彰化縣溪湖鎮公所近日接到民眾反映溪湖鎮公所的臉書被盜用，發布虛假課程資訊與不明連結，溪湖鎮長何...

高雄檢警推貓咪反詐貼圖 隊貓黑豹化身識詐代言人

高雄檢、警及犯罪被害人保護協會為強化全民反詐騙意識，今天發表「刑事貓咪小隊」反詐騙 LINE 貼圖，以市刑大飼養的隊貓「...

