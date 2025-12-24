快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中清水50歲許男遇網戀詐騙，日前在網路社群認識外國女網友後墜入情網，對方以來台相見需要用錢為由，讓許男準備解除保單提領20萬元相助；所幸清水分局員警機警阻詐，並透過聯繫許男兄長協助勸說，才讓陷入愛情陷阱的許男懸崖勒馬。

清水分局表示，許男日前在不明網路社群認識一名外國女網友，雙方時常聯繫互動，並以結婚為前提開始交往，期間對方經常噓寒問暖，讓許男深信遇到真愛；不久後，女網友表示為了來台與許男見面，但急需用錢，令許男不疑有他，為表誠意而前往清水區某保險公司，準備解除保單領出20萬元幫忙對方。

當時警方接獲保險公司通報到場，向許男說明這是典型的假交友詐騙手法，先成功阻止許男匯款，許男再以繳帳單為由再次現身，警方察覺有異；然而數日後，許男竟拿著4張帳單再度出現在該保險公司櫃檯，表示要繳帳單費用，堅持要解除保單領出20萬元。

然而櫃檯人員發現帳單費用僅約8千多元，金額明顯不符，懷疑許男再次遭詐，立即向清水警分局清水派出所報案，在員警趕到現場後，依然向許男勸說，「帳單不到1萬元，不需要解除保單，我們擔心你被騙」，但許男仍堅持表示「要領錢是我的權利」，拒絕說明其餘金錢用途。

見許男態度堅決，警方只好聯繫許男的胞兄協助，聽到電話那端傳來兄長急切的聲音，「你又要弄錢了嗎？又要匯給詐騙集團嗎？」這句話彷彿當頭棒喝，許男當場將電話還給警方，表示不要領錢了，隨後黯然離開。

清水警方表示，網路交友容易讓人被愛情沖昏頭，進而陷入網戀詐騙陷阱，提醒民眾即便對方表現得非常親切或主動，一旦提出借款請求，不管理由多麼合理，都應保持高度警覺，尤其是沒有見過面或短時間內建立的情感對象。呼籲民眾如有任何詐騙相關問題，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，或直接向鄰近警察機關尋求協助，避免財產損失。

清水男遇網戀詐騙，墜入情網後對方以來台相見需要用錢為由，讓許男準備解除保單提領20萬元相助。圖／清水警方提供

詐騙集團 帳單

她看直播相中翡翠手鐲 下單匯款時 對方已成警示戶 沒匯成、保住錢

喜愛玉飾的顏姓女子，看上網路直播主兜售的2件翡翠手鐲。她要匯款時，可能因有人已被騙，匯入帳戶已列警示帳戶，銀行通報警方勸...

反詐裁罰Meta不痛不癢 藍委促外交交涉

「今年因詐騙共罰Meta約1850萬，這對Meta根本沒影響，應多跟美國政府反映！」藍委黃健豪24日質詢時強調，跟美國反映Meta屢傳詐騙才能從源頭解決問題，就像國際跟泰國反映詐騙園區，泰國軍方便前往掃蕩一樣。數發部長林宜敬也承諾會加強跟Meta宣導，也當場喊話Meta要重視商譽。

清水男為外國女網友解約保單20萬 警聯繫兄長才驚醒險墜愛情陷阱

台中清水50歲許男遇網戀詐騙，日前在網路社群認識外國女網友後墜入情網，對方以來台相見需要用錢為由，讓許男準備解除保單提領...

鍾東錦肖像遭盜用賣油甘 農業處長陳樹義也遭AI行銷苗栗大閘蟹黃

苗栗縣政府積極推廣行銷縣內農特產品，日前繼縣長鍾東錦肖像遭盜用賣油甘，近日網路又出現以人工智慧（AI）技術盜用農業處長陳...

彰化溪湖公所臉書被盜 才藝課程釣民眾上鉤鎮長痛斥詐團惡劣

詐騙集團已入侵公部門臉書!彰化縣溪湖鎮公所近日接到民眾反映溪湖鎮公所的臉書被盜用，發布虛假課程資訊與不明連結，溪湖鎮長何...

高雄檢警推貓咪反詐貼圖 隊貓黑豹化身識詐代言人

高雄檢、警及犯罪被害人保護協會為強化全民反詐騙意識，今天發表「刑事貓咪小隊」反詐騙 LINE 貼圖，以市刑大飼養的隊貓「...

