鍾東錦肖像遭盜用賣油甘 農業處長陳樹義也遭AI行銷苗栗大閘蟹黃

苗栗縣政府積極推廣行銷縣內農特產品，日前繼縣長鍾東錦肖像遭盜用賣油甘，近日網路又出現以人工智慧（AI）技術盜用農業處長陳樹義的肖像、聲音，假借行銷「苗栗大閘蟹蟹黃」及相關產品的不實訊息；對此，農業處也在官網澄清，並提醒民眾切勿輕信來源不明的網路廣告或影片。

農業處指出，苗栗縣並無生產、販售或委託販售任何蟹黃醬、蟹黃罐頭等產品，目前僅輔導合法的活體大閘蟹養殖與品牌推廣。網路流傳的相關廣告內容，皆非屬事實，與本縣無任何關聯。

針對網路流傳的不實資訊，已涉及誤導消費者，甚至可能違反相關法令，縣府已蒐證並保留法律追訴權，必要時將移請相關單位依法查處，以維護消費者權益及苗栗農漁產品的聲譽。