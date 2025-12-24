彰化溪湖公所臉書被盜 才藝課程釣民眾上鉤鎮長痛斥詐團惡劣

詐騙集團已入侵公部門臉書!彰化縣溪湖鎮公所近日接到民眾反映溪湖鎮公所的臉書被盜用，發布虛假課程資訊與不明連結，溪湖鎮長何炳樺痛斥詐騙集團目無法紀，希望鄉親提高警覺勿受騙。

何炳樺表示，這已是第二次盜用溪湖鎮公所臉書行騙，詐騙集團冒用公所臉書發布各種課程，要民眾報名參加，還有不明連結，公所已請里長們加強宣導勿受騙，也請民眾互相提醒家中的長輩，不要落入這種新型詐騙圈套。

何炳樺說，請民眾千萬不要點擊連結、不要填寫個人資料，更不要加入不明的 LINE 帳號，以免被詐騙，若有任何疑問，請直接撥打公所電話求證，或撥打 165 反詐騙專線。

這個盜用公所臉書粉專幾可亂真，粉專寫著「40歲以上充實課程」，有機會充實自己，認識新朋友，公所為您準備多元課程，包括手作藝術、養生、語言學習，還有連結。

民眾點入連結後，還有專人在line煞有其事說社工需了解基本資料，並提供電腦、日文、咖啡拉花等各種課程，要民眾填報名表。

事實上不只溪湖鎮公所被冒用臉書粉專，近來各地也有社大被冒名開設課程，甚至以學才藝，還可創造事業第二春為餌，要民眾報名參加，只要看到臉書有「贊助」字樣就要提高警覺，應直接打電話向公所或社大等單位求證。