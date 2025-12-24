高雄檢警推貓咪反詐貼圖 隊貓黑豹化身識詐代言人

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄檢、警及犯罪被害人保護協會為強化全民反詐騙意識，今天發表「刑事貓咪小隊」反詐騙 LINE 貼圖，以市刑大飼養的隊貓「黑豹」設計圖貼，將嚴肅的反詐資訊轉化為日常的溝通語言，希望反詐宣導融入民眾生活。

這項公益貼圖活動由高雄市刑警察大隊、橋頭地檢署及財團法人犯罪被害人保護協會橋頭分會共同發起，期盼警、檢、民間團體跨域合作，聯手打擊詐欺犯罪。

高雄市刑大表示，貼圖販售收益將全捐贈給犯罪被害者保護協會做為公益使用。

橋頭地檢署主任檢察官施家榮表示，識詐、阻詐宣導往往被忽視，希望以貼圖的生活化方式，讓民眾更了解詐欺，減少詐欺發生。

犯罪被害人保護協會橋頭分會主任委員柯建帆說，犯罪被害人或家屬自受害後重建家庭，卻再受騙的例子不少，已成為社會重要議題。

據犯罪被害人保護協會橋頭分會了解，昨天就有1名犯罪被害人家屬受騙，向左營警分局報案。據悉，詐團利用犯罪被害人的女兒剛遺失身分證件及健保卡，電話謊稱她的健保卡遭冒用，進而一步步取信犯罪被害人家屬，騙走30萬元；這筆錢正是她父親車禍死亡獲得的賠償金，令她生活因此更困頓。

高雄市刑大大隊長鄢志豪表示，詐騙手法不斷翻新，警方以創新方式推動LINE貼圖預防宣導 ，正是希望透過市民最常使用的通訊工具，將「不明來電要查證、陌生投資要小心、匯款前多一步確認」等觀念，深植在每一次對話之中。

高雄市刑大表示，今年配合警政署執行4波「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案期間內共查獲集團性詐欺案件390件、2268人拘捕 921人、羈押188人，查扣涉案人房產、車輛及現金總值4億 5001 萬餘元。

高雄市刑大以隊貓「黑豹」製作反詐貼圖。記者林保光/翻攝
高雄檢警以市刑大隊貓「黑豹」製作反詐貼圖。記者林保光／攝影
