詐團主嫌監獄關…共犯在外搞假投資軟體 騙54人金額破億 全數落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄市吳姓男子夥同竹聯幫明仁會共犯，開發「資豐e點通」軟體，以投資抽籤未上市股票誆騙民眾，至少有54人被害，損失破億元，刑事局在去年初獲報後，展開8波搜索，偵查期間，吳已因另案入獄，但其他共犯仍持續犯行，檢警帶回涉案30人，其中3人因涉他案，發監執行，2人羈押，其餘涉案人獲交保。

刑事局電偵大隊偵二隊在去年初獲報，有詐騙集團開發「資豐e點通」軟體，誆騙民眾可抽籤未上市股票獲利，經報請高雄地檢署指揮後，與高雄市鳳山警分局、台北市大同警分局、台中市大雅、第三、市刑大等單位合辦。

檢警偵查期間，發現籌組詐團的吳姓男子，已因另案落網，在高雄監獄服刑，但他的成員，仍持續犯案。

檢警陸續從去年3月至今年10月，分8波在台北、基隆、台北、新北、苗栗、台中、南投、高雄、屏東等7地收網，帶回陳姓金主（34歲）、水房幹部、收簿手等30人到案，其中掌管收簿手的夏姓男子（28歲）具有竹聯幫明仁會背景，還吸收未成年當車手，十分惡劣。

此案檢警查扣現金近500萬元、泰達幣300餘萬元、千萬等級百達翡麗名錶、賓士名車，初估價值超過2000萬。

根據扣案贓證物清查，初估至少有54人受害，損失金額破億元，已確認被害人有19人，損失金額為2000多萬元。

全案警詢後依詐欺、毒品、偽造文書、洗錢、組織等罪，移送雄檢偵辦，其中3人因另案已被判刑，發監執行，二人聲押獲准，一名少年收容，其餘涉案人獲以5萬元至30萬元交保。

刑事局呼籲，投資要慎選合法立案管道，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，所有未經政府主管機關核准之網站或App，其資金往來只要具私人金融帳戶或由理財專員到府收款均是詐騙，務必提高警覺以免落入詐騙集團之圈套，如果有疑慮要先撥打165反詐騙專線或110報案。

高雄市吳姓男子籌組詐騙集團，利用投資軟體騙人，檢警搜扣成員名下名車、名表、毒咖啡包、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
