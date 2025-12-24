小心Line投資教學！ 詐團假冒投資達人「阿格力」狂削上千萬元

高雄市檢警破獲Line股市投資詐騙集團，假冒投資達人「阿格力」當投資導師，聲稱要教人投資致富，再誘騙受害者下載「資豐e點通」App實操炒股，3個月就詐得2千萬元、19人受害，主嫌吳駿昱將詐款全拿去買名車、名錶，檢方今將15名詐騙集團成員依法起訴，吳男遭檢方向法院求刑15年刑期。

檢方起訴指出，主嫌吳駿昱（37歲）及林瑀霏（28歲）等人前年2023年組成詐騙集團，在網路上佯稱要「免費股市投資教學」，邀請受害者先加入Line了解，甚至假冒「阿格力」名義辦Line帳號，亂槍打鳥加人Line，因「阿格力」在網路名氣響亮，令不少受害人信以為真，以為真的「阿格力」要開班授課。

吳男幾人從2023年7月到9月實行詐騙，誘騙受害者下載「資豐e點通」App假意下單實操投資，19名受害者因此上當，捧著錢聽從詐團指示匯出，在短短3個月內就詐騙得手2千多萬元，其中一名受害者就是上當信了假「阿格力」慘遭騙走1千多萬元。

為了將詐款順利洗錢，他們還收購人頭帳戶及人頭電話，更結合加密貨幣洗錢，將詐款轉為泰達幣掩飾行蹤，受害者就是聽信指示，把投資款項匯款到詐團指定帳戶中，以為是投資，實際這些錢全被詐團拿來購買泰達幣後轉往指定電子錢包。

檢警去年3月開始介入調查，歷經1年多、共8波掃蕩，陸續在高雄等地32處地點拘提到詐騙相關成員，除查扣到現金490萬元及價值約300萬元的泰達幣9.4萬顆，還查扣到吳駿昱用詐款拿來揮霍的賓士G500、保時捷等豪車及百達翡麗名錶，詐團女成員更豪擲數十萬元買香奈兒精品包。