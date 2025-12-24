臉書假冒中醫師講神效 老翁心動到銀行要匯2萬元買藥被勸阻

台中豐原一名7旬老翁誤信臉書冒充中醫師的賣藥廣告，前天到銀行要匯款2萬元買藥品，銀行行員在關懷提問過程中發覺異狀通報警方，員警迅速查證後，當場揭穿假中醫賣藥的詐騙手法，成功攔阻2萬元匯款，保住老翁的養老金。

豐原警分局豐原派出所巡佐劉獻成、警員洪偉程前天中午12時，接獲位於豐原區三民路某銀行通報指稱，有民眾疑似遭到詐騙，正準備臨櫃匯款，請求警方到場協助。

警方到場發現，77歲蕭姓老翁要匯出2萬元，卻無法清楚說明匯款用途，行員察覺情況可疑，通報警方到場了解。老翁向警方表示，他日前在臉書上看到一則自稱中醫師的廣告，宣稱販售療效極佳的藥品，讓他看了相當心動，依照廣告上的聯絡方式透過LINE與對方聯繫。

對方自稱是「中醫師顧問」，並表示已替蕭翁登記購買藥品的名額，因數量有限，頻頻催促他盡速匯款以免向隅。

員警檢視雙方對話內容並查核對方提供的匯款帳戶後，發現戶名為一般公司商號，營業項目卻是「日常用品零售業」，與醫療藥品毫無關聯，研判為典型假冒名醫賣藥的詐騙手法，且該帳戶極可能為人頭帳戶。

員警耐心向老翁分析詐騙破綻，提醒網路購藥風險極高，一旦匯款恐血本無歸，並建議如有身體不適，應循正當醫療管道就診，不應購買誇大療效的藥品。同時聯繫老翁兒子到場關懷，在警方、銀行行員與家屬三方勸說下，老翁打消匯款念頭，成功守住2萬元養老金。