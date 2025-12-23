快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

金管會運用AI打擊詐騙 廣告下架件數累計逾10萬件

中央社／ 台北23日電

<a href='/search/tagging/2/金管會' rel='金管會' data-rel='/2/112553' class='tag'><strong>金管會</strong></a>。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會今天表示，自2023年4月起督導證交所、櫃檯買賣中心等週邊單位，運用AI技術，在Meta及Google等社群平台主動蒐報涉詐投資廣告，截至12月12日已累計蒐報10萬8639件涉詐投資廣告，也請刑事警察局依法通知社群平台下架。

立法院交通委員會明天邀數發部長、行政院打擊詐欺指揮中心、內政部、法務部、金管會與與國家通訊傳播委員會（NCC）就「社群平台打詐成效」進行專題報告。

金管會書面報告指出，鑒於數發部網路詐騙通報查詢網涉詐投資廣告案件量大，為提升打詐效能，金管會督導證交所委託打詐新創公司採用AI技術，以協助辨識涉詐廣告。自去年9月測試上線迄今，金管會已透過該網下架涉詐投資廣告約6萬多件。

根據數據顯示，去年第4季至114年第3季金管會下架涉詐投資廣告案件數已逐漸下降，顯示網路詐騙案件量呈趨緩。

金管會指出，詐騙假日恐更猖獗，打詐不應有假期，自今年7月督導證交所等周邊單位安排人力在非工作日進行涉詐案件確認，爭取第一時間將涉詐廣告下架，守護民眾財產安全。根據資料顯示，今年11月金管會下架涉詐投資廣告的平均時效約3.4小時，尚具成效。

除配合數發部外，金管會也督導周邊單位主動蒐報下架涉詐投資廣告，自2023年4月起，金管會督導證交所、財團法人證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所與證券期貨及投信投顧等3大公會，委託反詐新創科技業者，運用AI技術，在Meta及Google等社群平台主動蒐報涉詐投資廣告，截至今年12月12日已累計蒐報10萬8639件涉詐投資廣告，都即時移請刑事警察局，依法通知社群平台下架。

觀察蒐報詐騙廣告數，金管會指出，根據數據顯示，今年前3季本會督導周邊單位主動於社群平台下架涉詐投資廣告件數分別為1萬3676件、1萬1588件及7923件，也呈現下降趨勢。

金管會表示，近期常見詐騙手法是詐騙集團藉由社群平台將被害人誘騙至LINE群組，再進行詐騙，金管會也跟LINE已建立合作機制，將疑似詐騙的LINE帳號辦理停權作業，以提升打詐效率。

金管會 廣告 詐騙

延伸閱讀

獨／金管會會計匯率制度配套 四大重點定調

Meta統計一年多移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告 導入AI提升科技防詐

新光人壽落實普惠金融支持公共建設 獲金管會保險競賽四項大獎

LINE Pay 族注意！聯邦賴點卡2026年優惠出爐 國內最高祭11%回饋

相關新聞

金管會運用AI打擊詐騙 廣告下架件數累計逾10萬件

金管會今天表示，自2023年4月起督導證交所、櫃檯買賣中心等週邊單位，運用AI技術，在Meta及Google等社群平台主...

「侮辱性極強」台中賣國旗詐騙連江和樹也受害 俄金髮正妹遭驅逐出境

台中大里區近期出現1名俄羅斯女子，其自稱聾啞人士並以「籌措旅費」四處向商家兜售我國國旗多時，不少民眾、商家紛紛受害，就連...

「我真的希望老婆你相信老公一次」66歲女遇假網戀 要解除100萬定存

「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子跟大頭照顯示為帥氣中年男子的LINE帳號相談多日，跟對方互稱「老公、老婆...

影／詐騙集團利用普發現金1萬元接連得逞 南警與郭鬼鬼合拍反詐影片

詐騙集團利用普發現金1萬元，頻繁發送「普發現金領取」、「政府補助查詢」詐騙訊息，還有民眾遭假冒的檢警致電稱有歹徒用其身分...

台高檢公布打詐成效 11個月查獲機房28座、水房20座、泰達幣552萬顆

台灣高檢署今日舉辦「114年度第二次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，針對打詐2.0版施行近一年進行成效說明，高檢署...

為賺5000元擔任詐團車手、監控手 2男加重詐欺各判2年

藍姓、陳姓兩名男子今年2月加入詐欺集團，藍男擔任車手，陳男擔任監控手及收水手，向彰化縣黃姓、李姓兩名被害人收取「投資款」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。