金管會運用AI打擊詐騙 廣告下架件數累計逾10萬件

金管會。圖／聯合報系資料照片 金管會今天表示，自2023年4月起督導證交所、櫃檯買賣中心等週邊單位，運用AI技術，在Meta及Google等社群平台主動蒐報涉詐投資廣告，截至12月12日已累計蒐報10萬8639件涉詐投資廣告，也請刑事警察局依法通知社群平台下架。

立法院交通委員會明天邀數發部長、行政院打擊詐欺指揮中心、內政部、法務部、金管會與與國家通訊傳播委員會（NCC）就「社群平台打詐成效」進行專題報告。

金管會書面報告指出，鑒於數發部網路詐騙通報查詢網涉詐投資廣告案件量大，為提升打詐效能，金管會督導證交所委託打詐新創公司採用AI技術，以協助辨識涉詐廣告。自去年9月測試上線迄今，金管會已透過該網下架涉詐投資廣告約6萬多件。

根據數據顯示，去年第4季至114年第3季金管會下架涉詐投資廣告案件數已逐漸下降，顯示網路詐騙案件量呈趨緩。

金管會指出，詐騙假日恐更猖獗，打詐不應有假期，自今年7月督導證交所等周邊單位安排人力在非工作日進行涉詐案件確認，爭取第一時間將涉詐廣告下架，守護民眾財產安全。根據資料顯示，今年11月金管會下架涉詐投資廣告的平均時效約3.4小時，尚具成效。

除配合數發部外，金管會也督導周邊單位主動蒐報下架涉詐投資廣告，自2023年4月起，金管會督導證交所、財團法人證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所與證券期貨及投信投顧等3大公會，委託反詐新創科技業者，運用AI技術，在Meta及Google等社群平台主動蒐報涉詐投資廣告，截至今年12月12日已累計蒐報10萬8639件涉詐投資廣告，都即時移請刑事警察局，依法通知社群平台下架。

觀察蒐報詐騙廣告數，金管會指出，根據數據顯示，今年前3季本會督導周邊單位主動於社群平台下架涉詐投資廣告件數分別為1萬3676件、1萬1588件及7923件，也呈現下降趨勢。

金管會表示，近期常見詐騙手法是詐騙集團藉由社群平台將被害人誘騙至LINE群組，再進行詐騙，金管會也跟LINE已建立合作機制，將疑似詐騙的LINE帳號辦理停權作業，以提升打詐效率。