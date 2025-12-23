快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

數發部：網路詐騙通報查詢網 平均每月下架逾萬則訊息

中央社／ 台北23日電

數發部書面報告指出，「網路詐騙通報查詢網」建置1年多以來，累計4萬6370人下載使用，總計通報50萬8193則疑似詐騙訊息，其中已有24萬7071則訊息下架，平均每個月通知平台下架逾1萬則詐騙訊息。

立法院交通委員會明天邀請數位發展部部長林宜敬、行政院打擊詐欺指揮中心等就「社群平台打詐成效」進行專題報告，並備質詢。

根據數發部今天出爐的書面報告，為便利民眾查詢及通報網路詐騙廣告，完成建置「網路詐騙通報查詢網」網站及APP，提供即時查詢與通報服務。

數發部指出，自去年9月30日至今年12月18日，累計4萬6370人下載使用，有1萬3085人通報過案件，總計通報50萬8193則疑似詐騙訊息，其中，24萬7071則訊息已下架，平均每個月超過1萬則詐騙內容經數發部通知要求下架。

此外，數發部表示，就平台端配合情形，Meta持續強化平台阻詐機制，運用人工智慧（AI）與自動化系統加強偵測，自去年3月至今年12月，已於台灣移除約780萬則鎖定台灣的詐騙廣告。

數發部說明，依詐防條例訂定一定規模的網路廣告平台計算基準，公告納管Google（Google、YouTube）、LY（LINE）、Meta（Facebook、Instagram、Threads）及TikTok等4家業者、7個平台，

數發部表示，納管平台須依法落實廣告實名制，驗證廣告委託刊播者及出資者身分，並訂定詐欺防制計畫及定期公開透明度報告。另外，接獲檢警調或主管機關通知後，須在期限內下架詐騙廣告，未依限處理者，依法裁罰並得按次處罰。

數發部公布，截止目前，已就Meta經營的Facebook平台裁罰4次，裁處罰鍰合計新台幣1850萬元。

數發部強調，未來持續依詐騙樣態變化、平台規模調整及詐騙目標轉移情形，檢討身分驗證機制與納管名單，避免詐騙廣告跨平台流竄。

詐騙 平台 數發部

延伸閱讀

Meta統計一年多移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告 導入AI提升科技防詐

台V祈菈．貝希毛絲1/1轉為個人勢！與STORIA維持良好關係並開全新頻道

AI競賽下半場在「電力」！Google怕缺電 乾脆砸1,500億收購綠電開發商

周受資發內部信 ：字節跳動保留美國 TikTok電商、廣告業務

相關新聞

金管會運用AI打擊詐騙 廣告下架件數累計逾10萬件

金管會今天表示，自2023年4月起督導證交所、櫃檯買賣中心等週邊單位，運用AI技術，在Meta及Google等社群平台主...

「侮辱性極強」台中賣國旗詐騙連江和樹也受害 俄金髮正妹遭驅逐出境

台中大里區近期出現1名俄羅斯女子，其自稱聾啞人士並以「籌措旅費」四處向商家兜售我國國旗多時，不少民眾、商家紛紛受害，就連...

「我真的希望老婆你相信老公一次」66歲女遇假網戀 要解除100萬定存

「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子跟大頭照顯示為帥氣中年男子的LINE帳號相談多日，跟對方互稱「老公、老婆...

影／詐騙集團利用普發現金1萬元接連得逞 南警與郭鬼鬼合拍反詐影片

詐騙集團利用普發現金1萬元，頻繁發送「普發現金領取」、「政府補助查詢」詐騙訊息，還有民眾遭假冒的檢警致電稱有歹徒用其身分...

台高檢公布打詐成效 11個月查獲機房28座、水房20座、泰達幣552萬顆

台灣高檢署今日舉辦「114年度第二次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，針對打詐2.0版施行近一年進行成效說明，高檢署...

為賺5000元擔任詐團車手、監控手 2男加重詐欺各判2年

藍姓、陳姓兩名男子今年2月加入詐欺集團，藍男擔任車手，陳男擔任監控手及收水手，向彰化縣黃姓、李姓兩名被害人收取「投資款」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。