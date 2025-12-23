「侮辱性極強」台中賣國旗詐騙連江和樹也受害 俄金髮正妹遭驅逐出境

台中近期出現1名俄羅斯女子，其自稱聾啞人士並以「籌措旅費」四處兜售我國國旗多時，連台中市議員江和樹也受害。圖／取自江和樹臉書

台中大里區近期出現1名俄羅斯女子，其自稱聾啞人士並以「籌措旅費」四處向商家兜售我國國旗多時，不少民眾、商家紛紛受害，就連台中市議員江和樹也受害，他昨直言遭「國際詐騙」，移民署台中專勤隊今前往調查找到女子，認定她從事與簽證不符行為，將驅逐出境。

江和樹昨表示，1名金髮美女上午拿著國旗微笑走進他的服務處，接著拿出一張小紙條自稱是來台旅遊的聾啞人士，希望賣國旗換取旅遊經費。自己馬上掏出100元交付並和該名金髮美女合影，還上網宣傳自己的國際交流與善舉。

江和樹說，未料這才被網友笑說「連議員也被詐騙啦」，他也驚覺這就是俗稱的「國旗詐騙」並已向警方報案。

江也提到，國旗詐騙在全台各地已發生多起，未料他也會中招，讓他感覺「傷害性不大、侮辱性極強」。

台中專勤隊指出，獲報後和霧峰分局警方調查，經清查過濾發現該名俄羅斯女子是持停留簽證入境，專案人員今天早上10點多在大里區發現她蹤影，且女子仍持續在販售國旗，當場予以攔截帶回。

據了解，女子11月底以觀光名義簽證來台，主要搭乘大眾交通工具移動，並持續四處販賣國旗，今天被專勤隊帶回時，全程由通譯以打字方式和她溝通。