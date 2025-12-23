快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

「我真的希望老婆你相信老公一次」66歲女遇假網戀 要解除100萬定存

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子跟大頭照顯示為帥氣中年男子的LINE帳號相談多日，跟對方互稱「老公、老婆」，今天上午在對方要求下，前往銀行要解除100萬元定存；經台南市警第三分局安中派出所警員趕往，告知她遇上歹徒，揭穿詐騙集團假網戀。

今天上午10時許，安中所接獲怡安路二段郵局行員通報，柯姓女子疑遭詐騙，要解除100萬元定期存款；員警趕往詢問，得知柯女單身獨居，女兒已長大成人，在外工作，柯女向行員聲稱房屋要整修，解除定存是要轉交女兒找裝潢師傅，員警向柯女女兒查證，並無此事。

經員警關懷了解，確認柯女因感到孤單、想要找對象而遭詐騙集團鎖定，對象假冒中年男子，透過LINE主動加好友，跟她聊了好幾天，知道柯女家中情況；對方每天以噓寒問暖方式建立信任關係，讓柯女逐步發展為感情交往，跟對方互稱「老公、老婆」。

詐團見時機成熟，以「投資理財可改善生活品質」為由，要求柯女提供大筆資金，並教唆可謊稱房屋整修，領錢是要轉交女兒使用；經警方致電給柯女女兒，女兒才知道母親遇到詐騙集團，請警察協助阻止。

詐團傳送「老婆現在我們平臺賬上只有2萬美金多點，所以只能選，12%的合約收益，如果到5萬美金那就可以選擇20%的合約收益，20000*0.12=2400美金50000*0,2=10000美金，交易一次差距8千美金」、「我真的希望老婆你相信老公一次」等訊息給柯女，希望她盡快領錢。

在員警逐一說明詐團話術下，揭穿詐團感情詐騙手法，同時連繫柯女家屬趕到銀行共同勸說，柯女才意識到自己遇到「假老公」，提供與詐團的對話紀錄，員警也協助柯女封鎖及刪除詐騙帳號，避免再度受害。

分局呼籲，民眾於網路交友或投資過程中，如對方要求解除定存、匯款或提供大筆資金，應提高警覺並立即查證，可撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，以免落入詐騙陷阱。

「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子遇到詐騙集團假網戀，第三分局安中派出所警員阻止她解除定存100萬。記者袁志豪／翻攝
「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子遇到詐騙集團假網戀，第三分局安中派出所警員阻止她解除定存100萬。記者袁志豪／翻攝
「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子遇到詐騙集團假網戀，第三分局安中派出所警員阻止她解除定存100萬。記者袁志豪／翻攝
「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子遇到詐騙集團假網戀，第三分局安中派出所警員阻止她解除定存100萬。記者袁志豪／翻攝
「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子遇到詐騙集團假網戀，第三分局安中派出所警員阻止她解除定存100萬。記者袁志豪／翻攝
「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子遇到詐騙集團假網戀，第三分局安中派出所警員阻止她解除定存100萬。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 詐團

延伸閱讀

老字號銀樓涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年

鉛錫合金私運柬埔寨 銀樓賣200公斤黃金條塊助洗錢 7人起訴求重刑

LINE Pay 族注意！聯邦賴點卡2026年優惠出爐 國內最高祭11%回饋

影／詐騙集團利用普發現金1萬元接連得逞 南警與郭鬼鬼合拍反詐影片

相關新聞

「我真的希望老婆你相信老公一次」66歲女遇假網戀 要解除100萬定存

「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子跟大頭照顯示為帥氣中年男子的LINE帳號相談多日，跟對方互稱「老公、老婆...

影／詐騙集團利用普發現金1萬元接連得逞 南警與郭鬼鬼合拍反詐影片

詐騙集團利用普發現金1萬元，頻繁發送「普發現金領取」、「政府補助查詢」詐騙訊息，還有民眾遭假冒的檢警致電稱有歹徒用其身分...

台高檢公布打詐成效 11個月查獲機房28座、水房20座、泰達幣552萬顆

台灣高檢署今日舉辦「114年度第二次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，針對打詐2.0版施行近一年進行成效說明，高檢署...

為賺5000元擔任詐團車手、監控手 2男加重詐欺各判2年

藍姓、陳姓兩名男子今年2月加入詐欺集團，藍男擔任車手，陳男擔任監控手及收水手，向彰化縣黃姓、李姓兩名被害人收取「投資款」...

「國旗詐騙」中市現蹤 中市民代：被金髮美女「侮辱」 了

台中市議員江和樹今天表示，一名金髮美女上午拿著國旗微笑走進他的服務處，接著拿出一張小紙條自稱是來台旅遊的聾啞人士，希望賣...

北市婦遭假戰地軍官詐財 女車手也中招「替曖昧對象取款」

台北市警方日前獲報，年約65歲婦人遭遇假交友詐騙損失40萬元，警民配合約出車手，查獲前來取款的陳姓女子，發現陳女也是受詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。