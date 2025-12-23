「我真的希望老婆你相信老公一次」66歲女遇假網戀 要解除100萬定存
「我真的希望老婆你相信老公一次」，66歲柯姓女子跟大頭照顯示為帥氣中年男子的LINE帳號相談多日，跟對方互稱「老公、老婆」，今天上午在對方要求下，前往銀行要解除100萬元定存；經台南市警第三分局安中派出所警員趕往，告知她遇上歹徒，揭穿詐騙集團假網戀。
今天上午10時許，安中所接獲怡安路二段郵局行員通報，柯姓女子疑遭詐騙，要解除100萬元定期存款；員警趕往詢問，得知柯女單身獨居，女兒已長大成人，在外工作，柯女向行員聲稱房屋要整修，解除定存是要轉交女兒找裝潢師傅，員警向柯女女兒查證，並無此事。
經員警關懷了解，確認柯女因感到孤單、想要找對象而遭詐騙集團鎖定，對象假冒中年男子，透過LINE主動加好友，跟她聊了好幾天，知道柯女家中情況；對方每天以噓寒問暖方式建立信任關係，讓柯女逐步發展為感情交往，跟對方互稱「老公、老婆」。
詐團見時機成熟，以「投資理財可改善生活品質」為由，要求柯女提供大筆資金，並教唆可謊稱房屋整修，領錢是要轉交女兒使用；經警方致電給柯女女兒，女兒才知道母親遇到詐騙集團，請警察協助阻止。
詐團傳送「老婆現在我們平臺賬上只有2萬美金多點，所以只能選，12%的合約收益，如果到5萬美金那就可以選擇20%的合約收益，20000*0.12=2400美金50000*0,2=10000美金，交易一次差距8千美金」、「我真的希望老婆你相信老公一次」等訊息給柯女，希望她盡快領錢。
在員警逐一說明詐團話術下，揭穿詐團感情詐騙手法，同時連繫柯女家屬趕到銀行共同勸說，柯女才意識到自己遇到「假老公」，提供與詐團的對話紀錄，員警也協助柯女封鎖及刪除詐騙帳號，避免再度受害。
分局呼籲，民眾於網路交友或投資過程中，如對方要求解除定存、匯款或提供大筆資金，應提高警覺並立即查證，可撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，以免落入詐騙陷阱。
