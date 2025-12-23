影／詐騙集團利用普發現金1萬元接連得逞 南警與郭鬼鬼合拍反詐影片

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

詐騙集團利用普發現金1萬元，頻繁發送「普發現金領取」、「政府補助查詢」詐騙訊息，還有民眾遭假冒的檢警致電稱有歹徒用其身分盜領1萬，一步步詐騙得逞，台南市警第二分局與網紅郭鬼鬼合拍反詐騙影片，希望透過網路社群，向民眾宣導普發現金正確防詐觀念。

近期民眾不時收到手機簡訊「去年（2024）稅收超徵5,283億元創新高，全民普發現金1萬元通過，申請連結：https://cdic-gov.com/tw」，事實上即時詐騙集團手法；另歹徒還假冒檢警，隨機致電民眾稱指有人其冒用身分證領走普發現金，現涉及洗錢要接受調查，詐騙得逞。

為提升全民防詐意識，避免陷入詐騙集團陷阱，第二分局邀請社群平台粉絲數逾百萬的知名網紅郭鬼鬼，與分局現職刑警聯手拍攝反詐騙宣導影片，提醒民眾政府不會主動以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，亦不會主動以電話要求民眾至ATM轉帳。

影片中指出「防詐四不」原則：不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，提醒民眾提高警覺；凡要求操作ATM、提供金融帳戶或個人資料者，皆極有可能為詐騙行為，同時切勿點擊不明簡訊、連結或電子郵件，以免遭詐。

分局長劉怡宗呼籲，詐騙集團利用民眾關心政府補助及現金發放議題，假冒政府機關名義，透過簡訊、電子郵件或社群平台散布不實訊息，誘使民眾點擊連結、填寫個人資料或依指示轉帳，造成財物損失；民眾如遇疑似詐騙情事，應立即停止操作並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證。

分局表示，影片併同在分局臉書粉絲專頁推出「刑事小熊抽獎」互動活動，鼓勵民眾觀看影片、分享防詐資訊，透過寓教於樂的方式加深反詐觀念；警方將持續透過跨界合作與多元宣導方式，加強反詐騙宣導力度，與民眾攜手共同防堵詐騙犯罪，守護市民財產安全。

台南市警第二分局與網紅郭鬼鬼合拍反詐騙影片，希望透過網路社群，向民眾宣導普發現金正確防詐觀念。記者袁志豪／翻攝
