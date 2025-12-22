為賺5000元擔任詐團車手、監控手 2男加重詐欺各判2年

藍姓、陳姓兩名男子今年2月加入詐欺集團，藍男擔任車手，陳男擔任監控手及收水手，向彰化縣黃姓、李姓兩名被害人收取「投資款」，黃姓被害人最後一次交付80萬元，李姓被害人面交時被警攔下，藍、陳2人坦承收取報酬5000元。彰化地方法院審結，均判處藍、陳二人應執行有期徒刑2年。可上訴。

判決書表示，藍、陳二人加入飛機軟體、通訊軟體LINE等真實姓名年籍不詳人員成立的詐欺集團，詐團在臉書刊登投資廣告，黃姓被害人信以為真，今年1月面交50萬元、7天後匯款50萬元，11天後面交36萬元，詐團要求繼續投資賺更大，與黃姓被害人約定在社頭鄉某超商面交80萬元，即由藍男出面收受，陳男監控。

詐團繼續在臉書刊登投資廣告，李姓被害人點入連結LINE，聽信詐團「理專」建議，今年1月交付現金50萬元投資飆股，詐團要求繼續投資，與李姓被害人相約2月面交140萬元，警方接獲線報趕到逮捕藍男，攔阻詐欺取財。

彰化地院審酌，車手、監控手等雖非居於詐團主導或管理地位，然為不可或缺的關鍵角色分工及為圖賺錢的犯罪動機與目的，考量黃姓被害人在藍、陳二人案件中損失80萬元，李姓被害人幸未交付款項，但藍、陳迄今未與2被害人和解或調解，應予嚴懲。