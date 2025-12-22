快訊

為賺5000元擔任詐團車手、監控手 2男加重詐欺各判2年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

藍姓、陳姓兩名男子今年2月加入詐欺集團，藍男擔任車手，陳男擔任監控手及收水手，向彰化縣黃姓、李姓兩名被害人收取「投資款」，黃姓被害人最後一次交付80萬元，李姓被害人面交時被警攔下，藍、陳2人坦承收取報酬5000元。彰化地方法院審結，均判處藍、陳二人應執行有期徒刑2年。可上訴。

判決書表示，藍、陳二人加入飛機軟體、通訊軟體LINE等真實姓名年籍不詳人員成立的詐欺集團，詐團在臉書刊登投資廣告，黃姓被害人信以為真，今年1月面交50萬元、7天後匯款50萬元，11天後面交36萬元，詐團要求繼續投資賺更大，與黃姓被害人約定在社頭鄉某超商面交80萬元，即由藍男出面收受，陳男監控。

詐團繼續在臉書刊登投資廣告，李姓被害人點入連結LINE，聽信詐團「理專」建議，今年1月交付現金50萬元投資飆股，詐團要求繼續投資，與李姓被害人相約2月面交140萬元，警方接獲線報趕到逮捕藍男，攔阻詐欺取財。

彰化地院審酌，車手、監控手等雖非居於詐團主導或管理地位，然為不可或缺的關鍵角色分工及為圖賺錢的犯罪動機與目的，考量黃姓被害人在藍、陳二人案件中損失80萬元，李姓被害人幸未交付款項，但藍、陳迄今未與2被害人和解或調解，應予嚴懲。

地院審酌，惟念及藍、陳坦承犯行、自陳智識程度、家庭生活及檢察官求刑等一切情狀，藍男、陳男犯加重詐欺兩罪，均應執行有期徒刑2年。

彰化地方法院判處加入詐團的藍男、陳男均應執行有期徒刑兩年。記者簡慧珍／攝影


被害人 詐團 詐欺

相關新聞

為賺5000元擔任詐團車手、監控手 2男加重詐欺各判2年

藍姓、陳姓兩名男子今年2月加入詐欺集團，藍男擔任車手，陳男擔任監控手及收水手，向彰化縣黃姓、李姓兩名被害人收取「投資款」...

「國旗詐騙」中市現縱 中市民代：被金髮美女「侮辱」 了

台中市議員江和樹今天表示，一名金髮美女上午拿著國旗微笑走進他的服務處，接著拿出一張小紙條自稱是來台旅遊的聾啞人士，希望賣...

北市婦遭假戰地軍官詐財 女車手也中招「替曖昧對象取款」

台北市警方日前獲報，年約65歲婦人遭遇假交友詐騙損失40萬元，警民配合約出車手，查獲前來取款的陳姓女子，發現陳女也是受詐...

局長遭AI換臉為假投資平台背書 刑事局提醒民眾勿上當

詐騙集團透過社群媒體廣告及通訊軟體，冒用刑事局長名義，謊稱「經局長認證」、「刑事局背書」的投資平台。圖：讀者提供 刑事警察局昨(18)日發布緊急聲明，嚴厲譴責詐騙集團冒用局長周幼偉名義進行投資詐騙，詐

壢警加強反詐騙、交通安全宣導 避免移工誤觸法網

中壢警分局期盼透過第一線說明，提升守法意識，避免誤觸法網。圖：警方提供 為強化外籍移工犯罪預防及交通安全觀念，桃園市中壢警分局近日攜手日月光中壢廠，結合鎵興國際股份有限公司辦理犯罪預防宣導活動，針對在

影／見人被詐270萬又拿土地貸款300萬 雲林休假警帶妻阻詐抓車手

雲林縣一名女子日前遭詐團以假交友投資虛擬貨幣詐騙，陸續交付270萬元，後又以土地貸款300萬元，準備第三次面交，縣刑警大...

